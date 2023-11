Perché Claudio Lotito usa tre telefoni contemporaneamente (e tutti senza Whatsapp) Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha finalmente svelato la verità sul suo rapporto con i cellulari e la tecnologia: “Ho tre telefonini, tutti legati alle tre diverse attività che ho. Ma, ahimè, non sono tecnologico. E’ un mio limite, ma anche una scelta”

A cura di Alessio Pediglieri

A Radio TV Serie A è stato intervistato anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito che ha colto l'occasione per sfatare in modo definitivo un mito che lo riguarda da anni, ovvero l'utilizzo di diversi telefonini. Ebbene, il patron dei biancocelesti ha confermato tutto: possiede ben tre telefonini che utilizza assiduamente, gestendo ognuno in modo e per fini differenti. Ma con un unico comune denominatore: non hanno whatsapp e nemmeno collegamenti ai social.

Spesso si è visto Claudio Lotito alle prese con il cellulare, in ogni più disparata situazione, durante le sue presenze in tribuna, intercettato per strada o in altre situazioni. Immancabile un cellulare in mano a tal punto che nel corso del tempo si è diffusa sempre più insistentemente una domanda: ma Lotito quanti telefonini possiede? Ovviamente, anche per la natura del personaggio spesso borderline per i suoi comportamenti e prese di posizione non sempre collimanti con la volontà della maggioranza, si sono sprecate le più fantasiose delle supposizioni. Che adesso hanno lasciato il posto alla verità, raccontata da lui in persona.

Claudio Lotito mostra durante l’intervista uno dei tre telefonini che utilizza costantemente ogni giorno

Incalzato dalle domande di Alessandro Alciato, per Radio TV Serie A, Lotito ha spiegato il tutto. "Proviamo a sfatare questo mito, quanti telefonini possiede?" ha chiesto il giornalista che ha ricevuto subito una risposta secca: "Tre". E così, di rimando il secondo quesito ancor più curioso per sfrugugliare nei motivi di possedere addirittura tre cellulari differenti. "Sono tre perché sono legati alle attività che ho" prosegue il numero uno della Lazio. "Una legata al mondo del calcio, una che riguarda a livello delle aziende e una per quanto riguarda tutto ciò che è la vita privata".

Il presidente della Lazio al telefono, una scena che è oramai consuetudine quando ci si imbatte in Claudio Lotito

Ma Lotito ha anche soddisfatto ulteriori morbosità sull'argomento e così è entrato anche nel dettaglio svelando la sua assoluta assenza di rapporti con la tecnologia: "Non ho internet, non ho whatsapp, non ho i social. Non ho niente perché possiedo un telefonino tradizionale di una volta anche perché io non sono un a persona tecnologica", ha proseguito mostrando con orgoglio un cellulare di prima generazione.

Una conferma della singolarità del personaggio, che da anni è al centro del mondo del calcio italiano e che non si è "piegato" al mondo che lo circonda in continua evoluzione: "Ahimè questo è un po' il mio limite, ma anche una mia scelta, non lo nascondo" ha voluto subito precisare ancora. "E quindi preferisco usare il telefono per ciò che è, un mezzo di comunicazione. Non può essere un mezzo che sostituisce un rapporto umano". Rapporti che Claudio Lotito ha sempre effettivamente mostrato di preferire, esponendosi sempre in prima persona, nel bene e nel male.