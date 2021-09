Pelé torna a sorridere dopo l’intervento: “Forte e testardo, lascerà la terapia intensiva” Ottime notizie sulle condizioni di salute di Pelé sono arrivate dalla figlia Kely Nascimento su Instagram. La grande gloria brasiliana che nei giorni scorsi è stata operato per un tumore al colon presto lascerà la terapia intensiva. Il peggio sembra essere passato, e infatti in una foto si mostra sorridente e ottimista.

A cura di Marco Beltrami

Proprio come quando giocava a calcio e lasciava sul posto gli avversari, Pelé ha dribblato anche l'ultimo problema di salute facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi tifosi. La grande gloria lascerà il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di San Paolo, dove è stato ricoverato per l'asportazione di un tumore al colon. Le ultime notizie sul classe 1940, positive e improntate all'ottimismo, sono arrivate come spesso accade sui social, attraverso un messaggio della figlia Kely Nascimento.

Tutto il mondo del calcio ha vissuto giorni di apprensione per le condizioni di Pelé, dopo la notizia dell'intervento chirurgico dei giorni scorsi. Il mistero iniziale sul motivo del suo ricovero è stato poi svelato, con il diretto interessato che ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute. L'operazione per la rimozione di un tumore al colon definito "sospetto", fortunatamente è andata per il meglio. E la leggenda del calcio è tornato a sorridere e tranquillizzare tutti. Un sorriso che ha voluto mostrare anche sua figlia in uno scatto relativo ad una videochiamata tra i due pubblicata sui social.

In attesa di recuperare la forma migliore, Pelé ha già ritrovato serenità e ottimismo. D'altronde l'ultimo bollettino medico dell'ospedale di San Paolo sulle sue condizioni aveva tranquillizzato tutti, sottolineando che i suoi parametri vitali erano normali, a conferma che il peggio era passato. E Kely oltre a ringraziare tutti, per i tantissimi messaggi d'amore e vicinanza per Pelé e tutta la sua famiglia ha spiegato: "Papà sta bene dopo l'operazione, non soffre ed è di buon umore (è infastidito dal fatto che possa mangiare solo gelatina, ma resisterà). Si sposterà in una stanza normale nei prossimi giorni e poi tornerà a casa. È forte e testardo, e con il supporto e la cura brillante dell'ospedale, e tutto l'amore, l'energia e la luce che il mondo gli sta inviando ce la farà".