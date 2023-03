Paura in campo per Agata Centasso: riappare con un occhio nero dopo uno scontro durissimo Agata Centasso è la nota calciatrice del Venezia 1985 che nell’ultimo weekend è stata vittima di un durissimo scontro di gioco. Riapparsa sui social con un occhio nero e un cerotto sulla testa, ha voluto tranquillizzare tutti dopo lo spavento in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Agata Centasso è apparsa sui social con un cerotto stampato sulla testa e un occhio nero. "Testa-ta alla prossima" scherza la calciatrice del Venezia Calcio 1985 che milita nella Serie C del campionato femminile. Protagonista in campo e anche sui social dove è diventata col tempo molto popolare raccontando la sua quotidianità, la Centasso ha svelato i dettagli di quell'infortunio. L'occhio destro è scuro e gonfio ed è ridotto così a causa di uno scontro di gioco avvenuto nel corso della gara giocata domenica scorsa dalla sua squadra contro il Portogruaro.

Quest'ultime si sono portate a casa il derby veneto vincendo 1-0 ma l'infortunio in campo della Centasso ha fatto spaventare tutti. È la stessa calciatrice classe 1990 a rendere noto quanto accaduto pubblicando il video in un tweet che mostra la dinamica esatta dello scontro. La Centasso finisce subito a terra e le compagne si fiondano su di lei per accertarsi delle sue condizioni prima di richiamare con forza l'attenzione della panchina e dei sanitari a bordo campo. La calciatrice veneziana è costretta a lasciare il campo proprio a inizio ripresa.

La Centasso colpisce di testa la palla a centrocampo anticipando la Di Lenardo che non riesce ad evitare lo scontro. La calciatrice del Venezia avrà la peggio. "Dopo l’autogol, stavolta ho preferito sbattere la testa per evitare di danneggiare la mia squadra – ha scritto in modo ironico anche per tranquillizzare un po' tutti – Scherzi a parte, ho l’occhio nero a causa di uno scontro di gioco". La Centasso ha ricevuto diversi messaggi di supporto e la solita marea di interazioni da parte dei suoi follower che seguono costantemente le sue giornate.

Calciatrice, apparsa anche in tv in più occasioni nei programmai Sky riguardanti il mercato, di recente la Centasso è stata anche accostata alla Roma in una sorta di simpatica proposta fatta alla società giallorossa di acquistare la giocatrice veneziana. Un'operazione che poi non si è concretizzata ma che ha dato il via alla sua reazione divertita: "Un ‘sottomesso' grazie!".

Agata Centasso è diventata nota al popolo dei social, oltre all'attività da influencer, anche per via della sua vita lontano dal calcio. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport rivelò di essere anche un’operatrice socio-sanitaria che lavora in una comunità alloggio per disabili intellettivi, a Venezia.

"È un’attività appagante, riempie le giornate e arricchisce a livello emotivo" disse. Ora però la Centasso, che attualmente su Instagram conta ben 55mila follower, vuole solo recuperare da questo infortunio e a giudicare dalle sue foto apparse sui social in cui si mostra in palestra, ha in mente solo il ritorno in campo per aiutare il suo Venezia a non finire nella zona retrocessione.