Paura in Andorra: maxi incendio nello stadio che ospiterà la partita dell’Inghilterra Paura in Andorra all’Estadi Nacional che dovrà ospitare la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar tra i padroni di casa e l’Inghilterra. Un incendio di vaste dimensione si è propagato dalla zona riservata alla stampa fino alle due panchine. Le fiamme avrebbero danneggiato il terreno di gioco in erba sintetica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un pomeriggio difficile e ricco di tensione in Andorra dove l'Inghilterra dovrà giocare per il match di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. La squadra di Southgate giocherà domani, sabato 9 ottobre, alle 20:45, all'Estadi Nacional che però quest'oggi si è trasformato in un'enorme nuvola di fumo nero. Motivo? Un incendio di vaste dimensione che si è propagato dalla zona riservata alla stampa fino alle due panchine. Lo stadio si trova a pochi metri da condomini e zone abitate. Un impianto che ospita poco più di 3000 spettatori.

Subito i servizi di emergenza hanno risposto rapidamente all'incendio, domandolo in pochi minuti, ma non prima che si verificassero danni sostanziali alla struttura. È infatti andata completamente distrutta la telecamera del Var e in diversi punta del terreno di gioco potrebbero esserci stati dei danni. Al momento pare si possa fortunatamente escludere l'ipotesi di persone rimaste ferite nell'incendio. Ciò che più preoccupa infatti adesso, è l'aspetto puramente tecnico dato che non è ancora stato confermato se la partita potrà giocarsi o meno.

Il campo dell'Estadi Nacional è infatti un terreno di gioco composto da erba sintetica, dunque materiale di plastica e facilmente infiammabile. Pare dunque improbabile che in caso di danni allo stesso manto erboso, questi possano essere riparato prima della partita. Ancora da capire le cause che hanno portato allo sviluppo di questo vasto incendio. Fortunatamente in campo non c'era nessuna delle due squadre, solo qualche addetto alla struttura e membri della stampa presenti dalle prime ore del pomeriggio. Un incendio dunque improvvisato che è stato notato immediatamente mentre il giornalista di Sky Sports UK, Rob Dorset, stava iniziando una diretta TV live dal terreno di gioco avrebbe ospitato domani la sfida tra Andorra e Inghilterra.