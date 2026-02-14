Parisi simula un colpo di Addai, poi si rialza e gli urla: “Tu sei matto!”. Tensione in Como-Fiorentina

Parisi simula un colpo di Addai e si rotola a terra, poi si rialza e dice all’avversario: “Tu sei matto!”. Nervi tesissimi in Como- Fiorentina.

Fabiano Parisi simula un colpo di Addai e si rotola a terra, poi si rialza e dice all'avversario: "Tu sei matto!". Nervi tesissimi in Como- Fiorentina. Una situazione di cui si parlerà molto, soprattutto per l'atteggiamento del calciatore viola. L'arbitro non ha visto nulla perché di spalle, altrimenti avrebbe dovuto ammonire il laterale della squadra toscana.

La tensione era già molto alta in campo e da quel momento è scaturita anche l'espulsione di Alvaro Morata pochi istanti dopo per doppio giallo: il calciatore spagnolo prima è stato ammonito per proteste e poi per comportamento antisportivo. L'attaccante ex Juve e Real Madrid è uscito arrabbiatissimo dal campo accompagnato da membri dello staff di Fabregas: non ci sarà nella partita dell'ex contro il Milan a San Siro in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro.

La Fiorentina vince 2-1 in casa del Como: Lecce raggiunto a 21

Colpaccio della Fiorentina in casa del Como. La Viola vince 2-1 al Sinigaglia e si porta a pari punti con il Lecce (21) e a -2 dalla Cremonese (23). I gol di Fagioli e Kean, su rigore, hanno permesso alla squadra di Paolo Vanoli di vincere in trasferta dopo i 3 punti ottenuti a Bologna dello scorso 18 gennaio.

Reduce dall’impresa nei quarti di Coppa Italia contro il Napoli e dal ritorno in semifinale dopo quarant’anni, dove affronterà l’Inter, il Como si rituffa in campionato contro una Fiorentina affamata di punti. I viola, spesso brillanti contro le grandi, confermano la loro attitudine e passano 2-1 al Sinigaglia, conquistando tre punti preziosi per la classifica.

La gara si accende dopo un avvio contratto. Il Como prova a fare la partita, ma concede spazi alle ripartenze della squadra di Vanoli che, anche con un pizzico di fortuna, sblocca il risultato: Fagioli approfitta di un’uscita disordinata dei padroni di casa, supera Kempf e batte Butez sul primo palo.

Nella ripresa un errore di Perrone, che interviene su Mandragora in area, porta al rigore trasformato da Kean per il raddoppio. Il Como però reagisce, con Fabregas che inserisce forze fresche e qualità offensiva fino a riaprire il match sul 2-1. Nel finale nervi tesi: Morata cade nelle provocazioni di Pongracic e rimedia due ammonizioni in pochi minuti, lasciando i lariani in dieci per l’assalto conclusivo nei minuti di recupero.