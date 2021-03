Nessuna battuta sul Porto, ma tanto da dire su Cristiano Ronaldo. Fabio Paratici, chief football officer della Juventus nel pre-partita del match contro il Cagliari, ha parlato del futuro del lusitano, dopo le tante critiche ricevute per la prestazione in Champions contro i lusitani e le voci su un possibile addioe le voci su un possibile addio. Il dirigente ha dimostrato di non avere dubbi sulla permanenza a Torino di CR7 nella prossima stagione.

Paratici e le critiche a Cristiano Ronaldo dopo il flop in Champions

Cosa pensa Fabio Paratici delle critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo? Il dirigente e uomo mercato bianconero sorride: "Ronaldo? Mi viene da sorridere, non avrei pensato nella mia carriera di discutere di Cristiano Ronaldo, se è un bravo giocatore o se è un’operazione positiva o negativa. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo nei bar e in parrocchia allora, riguardo Rivera, Mazzola, Baggio, Platini. Mai pensavo di poterli affrontare a certi livelli, mi fa sorridere".

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora alla Juve secondo Paratici

Dopo il flop in Champions contro il Porto, si sono moltiplicate le voci relative al possibile addio di Ronaldo alla Juventus. Paratici non ha dubbi sulla permanenza a Torino del suo giocatore più rappresentativo che nella giornata di ieri ha rotto il silenzio sui social: "Stiamo parlando di un calciatore che nel 2020 ha segnato 41 reti in 38 partite. Oggi, non 5 stagioni fa. È capocannoniere, ha vinto 5 Palloni d’Oro. Ho perso il conto sulle Champions, ha vinto molti titoli. È un privilegio averlo con noi, ce lo godiamo il più possibile e siamo molto felici di averlo con noi. Rappresenta il futuro della Juventus? Senz’altro"