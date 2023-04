Orsolini pensa di aver segnato e si scatena, le urla di Orsato gli aprono gli occhi: “Ma dove vai?” Orsolini protagonista della vittoria del Bologna in casa dell’Atalanta. Oltre a segnare la rete del 2-0, l’attaccante ha vissuto un siparietto speciale con l’arbitro Orsato.

A cura di Marco Beltrami

Tra i protagonisti della vittoria del Bologna sull'Atalanta c'è sicuramente Riccardo Orsolini. Il duttile attaccante classe 1997 della Dea si è tolto una bella soddisfazione segnando la rete del definitivo 0-2 e della sicurezza. Momento di forma eccezionale per il grande ex della partita che ha vissuto anche un siparietto particolare con l'arbitro Orsato.

Il giocatore cresciuto nelle Giovanili dell'Ascoli è stato una vera e propria spina nel fianco per la formazione di Gasperini che sognava una vittoria utile a tornare in gioco in chiave Champions. I tifosi nerazzurri non hanno dimenticato il passato a Bergamo di Orsolini, beccato a più riprese anche con cori offensivi. Ecco perché quando l'esterno offensivo ha segnato la rete del 2-0, si è scatenato.

Orsolini segna ed esulta togliendosi la maglia

Dopo aver finalizzato in modo perfetto una ripartenza degli emiliani, Orsolini si è tolto la maglia gettandola sul campo e si è involato verso il settore occupato dai tifosi ospiti per esultare con loro. La gioia della "vendetta" però ha giocato un brutto scherzo al calciatore che non si è reso conto che nel frattempo il gol non era stato convalidato per la sua posizione irregolare. L'arbitro Orsato si è fermato sulla trequarti senza fare una piega e ha iniziato ad urlare a più riprese verso Orsolini richiamandolo in campo.

Orsolini ammonito da Orsato

"Ma dove vai? Dove vai", questo il labiale inequivocabile del direttore di gara nei confronti dell'attaccante del Bologna con tanto di gesto delle mani come a dire "ma cosa stai facendo". A quel punto Orsolini ha capito tutto e si è lasciato andare ad un'espressione di disappunto. Ma il peggio per lui doveva ancora arrivare, visto che Orsato ha anche sventolato il cartellino giallo al giocatore. Un'ammonizione pesantissima che gli impedirà di giocare contro il Milan, essendo in diffida.

Qualche minuto dopo però ecco il riscatto per Orsolini. Il calciatore che rischia di diventare un vero e proprio uomo mercato, ha trovato poi la rete dell'effettivo 2-0, questa volta convalidata. Festa grande per Orsolini che questa volta ha potuto esultare senza freni, senza però esagerare con la maglia al suo posto.