Onana e Dzeko faccia a faccia dopo il battibecco di Inter-Porto: come si è chiuso il caso Onana e Dzeko si sono ritrovati faccia a faccia dopo il battibecco in Inter-Porto: i due hanno chiarito la vicenda con un sorriso, qualche parola e un abbraccio nei minuti successivi al fischio finale e il caso è subito rientrato in casa nerazzurra.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ha vinto contro il Porto nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League e il 14 marzo sarà chiamata ad una super prestazione al ‘Do Dragao' per entrare tra le migliori 8 d'Europa. La rete di Romelu Lukaku nei minuti finali ha scacciato qualche fantasma per i nerazzurri ma nella sfida di ritorno ci vorrà una grande prova per tornare a Milano con il pass per i quarti di finale.

Il risultato e la prova della squadra sono positivi ma c'è stato un episodio che ha fatto discutere molto i tifosi interisti e quanti hanno visto la gara allo stadio o da casa: il battibecco tra André Onana ed Edin Dzeko verificatosi nel primo tempo della gara ha creato un certo malcontento all'interno della tifoseria dopo quello di Genova tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

Le telecamere hanno subito quanto accaduto, con il portiere camerunense che si è scagliato contro il centravanti bosniaco e solo l'intervento di Hakan Calhanoglu ha evitato che i due si ritrovassero faccia a faccia. Due punti di vista diversi su un'azione di gioco che, probabilmente, e la situazione è sfuggita di mano: l'agonismo e il nervosismo sono assolutamente parte del gioco e episodi del genere si sono sempre verificati ma quando la discussione è così vigorosa l'attenzione non può che aumentare.

In base a quanto trapela dagli ambienti interisti, al termine dell’incontro Onana e Dzeko hanno chiarito la vicenda con un sorriso, qualche parola e un abbraccio. La vicenda è stata subito paragonata a quello tra Lukaku e Barella contro la Sampdoria, proprio il rapporto che c'è tra l'ex portiere dell'Ajax e il Cigno di Sarajevo.

Dopo la gara lo stesso Onana aveva provato a smorzare la risonanza che la vicenda si stava portando dietro: "Con Dzeko? Solo cose legate alla tensione della partita. Tutto serve per migliorare il gruppo. Ognuno ha diritto di dire la sua, io come lui. Ci lasciamo tutto alle spalle. E se poi arrabbiandoci così vinciamo tutte le partite va benissimo".

Sicuramente di questa vicenda oggi ne avranno parlato ad Appiano Gentile i diretti interessati con lo staff tecnico e probabilmente anche con i dirigenti.