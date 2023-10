Onana commette un altro errore, il portiere del Manchester United evita l’onta grazie a McTominay Con un finale da urlo il Manchester United riesce a battere il Brentford. Ma il portiere Andre Onana ha commesso un altro errore. L’ex Inter ha sulla coscienza un altro gol.

A cura di Alessio Morra

Un altro errore. L'ennesimo di quest'avvio di stagione terribile per André Onana, che ha sbagliato anche nel match con il Brentford. L'ex dell'Inter continua a giocare e continua a commettere errori. ten Hag non lo mette in discussione, ma ora forse nella pausa per le nazionali qualcosa forse cambierà. Onana non è in fiducia, forse non la sente nemmeno, in squadra e nell'ambiente, soprattutto sui social dove i tifosi del Manchester United lo hanno scaricato da tempo, chiedendo a viva voce il ritorno di De Gea.

Un errore dietro l'altro. ten Hag di uomini ne sta cambiando in ogni partita, ma il portiere no. Forse perché il tecnico olandese pensa, seguendo la vecchia scuola, che il portiere dev'essere l'unico inamovibile, perché stare tranquillo. Ma Onana tranquillo non lo è e pure nel match di Premier League con il Brentford ha commesso un errore, un errore che è costato caro allo United, che continua la sua discesa in campionato.

La partita tra Red Devils e Brentford ha visto, ahi lui, protagonista in negativo ancora Onana, che ha solo una scusante, e pure bella grossa: davanti a sé ha una difesa orrenda. L'azione che ha portato al gol il Brentford è da top five horror. La ripartenza è rapida, gli errori difensivi dello United enormi, il tiro in porta di Jensen non era affatto irresistibile. L'intervento di Onana in ritardo e sbagliato, gol, 1-0.

Leggi anche Il giornalista chiede a Onana dei tanti gol subiti ma lui lo ferma: la sua risposta spiazza tutti

Il Manchester United ci prova e ci riprova, attacca e spinge, alla ricerca del pareggio, entra pure Eriksen. Ma non c'è niente da fare. Il Brentford senza faticare più di tanto riesce a resistere e nel finale attacca, e in questo caso Onana per due volte è attento. Non fa guai e tiene a galla i suoi. McTominay nei minuti di recupero segna due gol e permette al Brentford di vincere la partita. 2-1, il Manchester United si risveglia e torna a vincere in Premier League. Un successo come quello dei vecchi tempi, che fa respirare pure Onana.