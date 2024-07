video suggerito

Olimpiadi subito nel caos al primo giorno di gare: file interminabili a Parigi per il calcio In occasione della partita d’esordio del torneo olimpico di calcio, Uzbekistan-Spagna al Parco dei Principi, l’organizzazione è andata in tilt non riuscendo a gestire l’affluenza dei tifosi: migliaia di persone sono rimaste fuori mentre la gara era già iniziata, per mancanza di indicazioni e per i tantissimi lenti controlli. Solo verso la mezz’ora di gioco, le tribune si sono riempite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Non iniziano nel modo migliore le Olimpiadi di Parigi subito andate in tilt organizzativo di fronte alla partita che inaugurava il torneo di calcio, tra Uzbekistan e Spagna, con calcio di inizio alle 15:00. Poco meno di mezz'ora prima, davanti al Parco dei Principi c'era ancora un'immensa folla di spettatori inattesa di entrare: migliaia di tifosi fuori dai cancelli, fermati dai lentissimi e meticolosi controlli che hanno impedito l'affluenza regolare. A tal punto che solo intorno al 20′ del primo tempo, le tribune si sono riempite.

La folla fuori dal Parco dei Principi a pochi minuti prima di Uzbekistan-Spagna

La partita d'esordio del torneo olimpico di calcio (in contemporanea con Argentina-Marocco) era in programma al Parco dei Principi alle 15:00 ma la situazione fuori dallo stadio a pochi minuti dall'inizio ha mostrato la totale inefficienza dell'organizzazione che ha tenuto fuori migliaia di persone. Già ad un'ora dal fischio d'inizio che qualcosa non stesse funzionando era palese con code interminabili in attesa di entrare. Con il passare dei minuti tutto è degenerato con pochissime informazioni utili ai tifosi per superare le barriere e i controlli da parte delle forze dell'ordine, lentissimi. Fatto sta che anche a 5 minuti dal via del match, migliaia di persone erano ancora ad attendere di entrare.

Le polemiche verso l'organizzazione, lo stadio si riempie solo al 20′ di Uzbekistan-Spagna

Tante le polemiche e le denunce per una situazione di tilt totale, per un evento che doveva al contrario prevedere una organizzazione a dir poco perfetta. Tantissimi i video e i filmati che hanno ripreso il tutto e che sono stati riversati sui social dando in pasto alla critica l'incipit olimpico tutt'altro che positivo. Anche molti giornalisti internazionali, presenti fuori dal Parco dei Principi hanno raccontato quanto sta va accadendo: diverse indicazioni sono state date attraverso megafoni in diverse lingue ma la gente è apparsa spaesata senza sapere dove dirigersi per defluire.

Gli infiniti controlli fuori dal Parco dei Principi che hanno creato la folle situazione di migliaia di tifosi in attesa di entrare

Alle 15:00 la partita è iniziata ma il Parco dei Principi era pieno per tre quarti: solamente poco prima della mezz'ora di gioco, le tribune sono apparse finalmente piene ospitando gli ultimi ritardatari che si sono persi metà del primo tempo della partita inaugurale dei Giochi parigini.