Niente pranzo UEFA prima di Inter-Milan: rapporti freddi tra Zhang e Cardinale, gelo tra le società Non ci sarà il pranzo UEFA tra Steven Zhang e Gerry Cardinale, ancora rapporti freddi tra i presidenti di Inter e Milan.

A cura di Vito Lamorte

Così come accaduto all'andata, anche in occasione della partita di ritorno tra Inter e Milan per la semifinale di Champions League non ci sarà il pranzo UEFA tra le delegazioni delle due squadre. Dimenticate i ricordi di Galliani o i racconti di Moratti che hanno contribuito a rendere epica la semifinale del 2003, visto i due abitavano a pochi passi e si incrociavano spesso ma si sedettero allo stesso tavolo a poche ore dalle due gare: niente di tutto questo avverrà oggi.

La scena si era ripetuta già la settimana scorsa con il Milan padrone di casa e lo stesso accadrà oggi, con l'Inter squadra ospitante: prosegue il gelo tra il proprietario del Diavolo, Gerry Cardinale, e il presidente nerazzurro Steven Zhang. I due non si sono mai parlati in pubblico da quando RedBird è padrona del club rossonero, nonostante le svariate opportunità per farle in questi ultimi mesi, e così il rapporto molto freddo tra le due società prosegue in maniera assolutamente incredibile.

Le due società sembravano più unite che mai anche nel progetto del nuovo stadio ma da diversi mesi le strade si sono separate e i rapporti non sono stati più gli stessi. Anche per questo motivo oggi nel ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II non ci sarà il consueto pranzo fra le delegazioni delle due dirigenze.

Per onor di cronaca bisogna dire che Milan non porta avanti più questa trazione dalla stagione 2020/2021 mentre l’Inter sì: se una settimana fa era ampiamente prevedibile che non ci sarebbe stato nessun incontro formale, c'era grande curiosità su sarebbe successo con l’Inter come squadra ospitante.

Alla fine, questo incontro, non ci sarà nemmeno al ritorno. Non è chiaro se la scelta è stata fatta per rispettare la scelta fatta dal Milan in occasione del primo match o ci sono altre situazioni, ciò che traspare è una certa freddezza tra le due società dopo diversi anni in cui le cose sembravano molto più serene.

Adesso, però, bisognerà stare attenti se Zhang e Cardinale si incroceranno allo stadio Giuseppe Meazza: per questo bisognerà vedere cosa accadrà in tribuna prima, durante e dopo il derby. All'andata i due non si sono visti e tocca attendere la gara per capire se questa volta si saluteranno oppure se il ‘gelo' tra le società proseguirà senza troppe formalità.