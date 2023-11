Neymar sospeso dall’Al Hilal, una decisione radicale: una scelta imprevedibile e inaspettata Neymar verrà sospeso dall’Al-Hilal dopo il suo infortunio: una decisione che nessuno si aspettava.

A cura di Vito Lamorte

Neymar verrà sospeso dall'Al Hilal in seguito al suo infortunio. Il club saudita avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il contratto dell'ex calciatore del PSG e del Barcellona in vista del suo rientro e liberare uno slot per gli stranieri che consentirebbe alla squadra di rafforzarsi a gennaio. Jorge Jesus avrebbe chiesto alla società un laterale sinistro ed è arrivata questa decisione radicale che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

Il brasiliano sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua carriera. Avrebbe voluto tornare al Barcellona quest'estate, ma alla fine ha deciso di sposare l'avventura saudita per lasciare Parigi. Sebbene sia sbarcato in Arabia per diventare una delle stelle del campionato, questo percorso è diventato per lui un incubo: dopo il grave infortunio con la maglia del Brasile e il tentato rapimento ai danni della compagna e della figlia, è arrivata quest'altra notizia dalla sua nuova squadra.

Il numero 10 della Seleçao lo scorso 18 ottobre, durante la partita tra Uruguay e Brasile, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro: un altro infortunio pesantissimo che lo costringerà a dire addio al resto della stagione.

Per questo motivo, secondo il media saudita Arriyadiyah, l'Al Hilal ha deciso di sospendere temporaneamente l'iscrizione del giocatore brasiliano alla squadra: Jorge Jesús vuole aggiungere un terzino sinistro in questo mercato invernale e, dato che la quota di giocatori stranieri è piena, Neymar non farà parte della squadra finché non si sarà ripreso dall'infortunio. Una scelta imprevedibile e che nessuno si aspettava né in Arabia né nell'entourage del calciatore.

Il campionato arabo concede otto posti ai giocatori non sauditi e vista la necessità di rinforzare la fascia sinistra, Neymar verrà sacrificato.