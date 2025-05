video suggerito

Neymar ha speso una fortuna per acquistare un Suv Ferrari personalizzato: capriccio da straricco Purosangue nera è il modello acquistato dal calciatore brasiliano che ha condiviso in una storia su Instagram la foto di uno dettagli personalizzati. Quanto è costata quella vettura? Una cifra pazzesca. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo capriccio extra-lusso di Neymar, di quelli che solo una persona stra-ricca può permettersi senza badare a spese: acquistare un Suv Ferrari personalizzato del valore di 1 milione e 200 mila euro. Ha aggiunto quel modello alla sua collezione già nutrita di vetture che tanti sognano ma pochissimi possono parcheggiare il garage.

Il brasiliano ha condiviso in una storia su Instagram nella quale ha mostrato in foto un particolare dell'ultima ‘creatura' arrivata: una Purosangue completamente nera (con sfumatura opaca), con finiture nel tipico colore rosso della Casa di Maranello (come si evince dal tappetino in primo piano nell'immagine). Sul battitacco in fibra di carbonio c'è un dettaglio (uno dei tanti richiesti e pagati profumatamente) che rende quel bolide unico per il cliente: è scritto il nome della star sudamericana del pallone. In Rete è circolata anche un'altra immagine dell'auto che si trova ancora ‘imballata' nel container e sta per essere consegnata al proprietario.

Bolide di colore nero opaco con prestazioni elevate

Non è l'unico accorgimento che rientra nelle dotazioni e negli accessori di quel veicolo pazzesco. Come optional, la Purosangue può essere equipaggiata su richiesta anche di un tetto panoramico "in cristallo", la cui opacità cambia a seconda delle condizioni di luce. Quanto alle prestazioni, ce n'è una rende che bene l'idea della potenza del motore: passa da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi in virtù di un V12 aspirato, in grado di erogare 725 CV. Il cambio è a doppia frizione con otto marce.

Leggi anche Gerrard ubriaco registra un video esuberante per una tifosa e si lascia scappare una notizia

Garage extra-lusso: spicca una Rolls Royce Ghost

Il Suv Ferrari è l'ultima auto costosa alla quale Neymar non ha voluto rinunciare. Come fai a resistere al fascino del Cavallino? Lui ha ceduto e basta. Del resto, può. Il suo garage è una autorimessa nella quale sono sistemate altre ‘vetture' di un certo valore: possiede una Rolls-Royce Ghost da 350 mila euro e una Bentley Continental GT; una Lamborghini Huracan con una velocità massima di 320 km/h; poi ci sono anche una Mercedes G Wagon e l'Aston Martin DBX, un altro Suv… tutti modelli a bordo dei quali la sua famiglia può viaggiare comoda e con tutti gli agi a disposizione.