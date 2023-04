Neymar esulta come un matto durante la gara del PSG: ma il tifo non è per i suoi compagni di squadra Nell’ultimo fine settimana Neymar è tornato a far discutere i tifosi del PSG per una sua “storia” su Instagram uscita in contemporanea ad altri video sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

E' ritornata la polemica in Francia attorno alla figura di Neymar, che divide i tifosi anche quando non vuole. La stella brasiliana del PSG è riuscita a far parlare di sé durante l'attuale periodo di convalescenza lontano dai campi di calcio, creando alcuni dissapori tra i sostenitori del club parigino. Motivo? La sua "storia" sul profilo Instagram pubblicata mentre si stava giocando in Ligue 1 la partita tra Angers e PSG, in cui Neymar sembra seguire da vicino i suoi compagni di squadra. Mentre veniva ripreso ad esultare e tifare per tutt'altro motivo.

Questa volta più che infastidire qualche intemperanza di troppo in campo o qualche atteggiamento sopra le righe che in passato ha creato più di una polemica, Neymar è tornato nel fine settimana sulle labbra di quasi tutti i tifosi del PSG per una situazione che è sembrata quasi una sorta di presa in giro. Suo malgrado, perché in questa specifica situazione, O'Ney appare più vittima che colpevole. Il brasiliano è attualmente in "congedo" dal PSG per il brutto infortunio occorsogli alla caviglia lo scorso inizio di marzo, che lo ha costretto all'operazione e alla conclusione anzitempo della stagione sportiva. Così, in accordo totale col club è partito alla volta del Brasile dove, giustamente, passa il proprio tempo a curarsi tra un passatempo e l'altro. Tra cui spiccano non solo alcuni hobby discutibili ma anche altri molto più diffusi che riguardano la sua altra passione i videogames.

Nel fine settimana tra il 21 e il 22 aprile, Neymar ha deciso di assistere dal vivo ad un torneo di Counter Strike, un diffusissimo videogioco di simulazione, per sostenere i suoi amici del Team de Furia, una squadra brasiliana che si stava cimentando in una battaglia virtuale contro i danesi di Heroic. Ovviamente il solo annuncio della presenza di Neymar sulle tribune ha scatenato un'enorme curiosità oltre che un ritorno mediatico per l'evento quasi senza precedenti.

Diverse telecamere hanno inquadrato Neymar durante il torneo, in cui ha esultato, cantato, urlato come un vero e proprio tifoso da stadio. Tutto normale se non fosse che alcuni utenti hanno mostrato poi la "storia" che il giocatore aveva postato durante la serata, che riguardava tutt'altro evento: Angers-PSG, 32a giornata di campionato di Ligue 1, poi vinta dai campioni in carica grazie ad uno strepitoso uno-due di Mbappè. Un velocissimo video postato da Neymar in cui mostra la partita sul proprio telefonino.

Non è bastato che Neymar inserisse sotto la storia la didascalia "PSG e Furia", seguiti da una emoticon a forma di cuore, ovviamente per spiegare la contemporaneità dei due eventi che univano in un solo momento due sue grandi passioni, perché per diversi tifosi del PSG tutto ciò è stato solo un pretesto per polemizzare: un Neymar così festeggiante non si era mai visto mai prima d'ora per nessuno dei successi del Paris Saint Germain. Non solo, perché è stata messa in dubbio anche la sua reale voglia di guarire il prima possibile, per il bene del PSG e dei suoi tifosi. Attualmente, infatti, Neymar è ancora obbligato a portare un enorme tutore e le stampelle in attesa di poter iniziare la reale rieducazione alla caviglia, e vederlo così esultante e sbarazzino sugli spalti non ha reso felici diversi sostenitori parigini.