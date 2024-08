video suggerito

Nainggolan può andare in Serie C, contatti in corso per il Ninja: il Trapani ci prova sul serio Radja Nainggolan potrebbe tornare a giocare in Italia il centrocampista belga ex Roma e Inter è finito nel mirino del Trapani, che milita nel girone C del campionato di Serie C. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Radja Nainggolan potrebbe tornare in campo in Italia, precisamente in Serie C. Il centrocampista belga ex Roma e Inter è finito nel mirino del Trapani, che vorrebbe fare un campionato di prima fascia dopo il ritorno tra i professionisti e ha chiesto informazioni sullo stato di forma del calciatore che non gioca dal novembre 2023, quando aveva vissuto una breve parentesi con il Bhayangakara.

Nainggolan non giocato in Serie C e la sua ultima avventura in Italia è quella alla SPAL, quando andò in Serie B convinto dal suo amico Daniele De Rossi che era appena diventato allenatore del club di Ferrara e lo convinse a sposare il progetto biancazzurro.

Nainggolan al Trapani, il Ninja può andare in Serie C

Il club del presidente Antonini sta lavorando per fare un campionato di vertice e sta valutando diversi profili da 90 per rinforzare la rosa di mister Torrisi: i siciliani vogliono capire quali siano le sue condizioni di salute e la fattibilità per portare al termine un’operazione importante sia dal punto di vista tecnico che economico.

A dare questa notizia è La Casa di C, che ha reso noto come i contatti tra il Trapani e il calciatore belga classe 1988 ma se dovesse concretizzarsi sarebbe una delle operazioni più importanti della sessione di mercato estiva della Serie C.

Il Trapani ha condotto una campagna acquisti di primo ordina prendendo Lescano dalla Triestina, Kanoute e Bifulco dal Taranto, Udoh dal Cesena, Zuppel dall'Acireale e Fall dalla Giana Erminio. In porta è arrivato Seculin dal Modena, sulle fasce Martina dell'Ancona e Ciotti della Vibonese, a centrocampo Carraro dalla Feralpisalò e Mastrantonio dal Cittadella. In difesa sono arrivati Karic dal Benevento e Benassai dalla Lucchese.

Nainggolan alla SPAL: in numeri e la voglia di rilanciarsi

Nella sua parentesi a Ferrara con la SPAL Radja Nainggolan mise a referto 10 presenze e un solo gol nel girone di ritorno della stagione 2022/2o23. Il centrocampista belga a 36 anni potrebbe avere un'altra occasione, forse l'ultima, per mostrarsi ai suoi livelli a Trapani e poi chiudere la sua lunga carriera.