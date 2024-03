Mudryk regala uno smartphone a un tifoso fuori dal suo hotel: ha mantenuto una vecchia promessa Mudryk non dimentica la parola data a un tifoso incontrato cinque mesi fa: prima di entrare in albergo gli regala uno smartphone nuovo di zecca per aiutarlo nel suo lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mykhailo Mudryk ha fatto una sorpresa enorme a un tifoso che lo aspettava sotto l'albergo dell'Ucraina: la sua nazionale si giocherà la possibilità di partecipare ai prossimi Europei nella sfida contro l'Islanda, ma il giocatore si è preso un momento per mantenere una promessa fatta diversi mesi fa.

Forse nessuno se ne ricordava più, ma la stellina del Chelsea non ha mai dimenticato dimostrandosi un uomo di parola. Tutto risale all'ottobre 2023, quando Mudryk aveva riconosciuto tra la folla un tifoso che segue sempre la nazionale in prima fila. L'uomo gestisce un blog online sull'Ucraina e ovviamente approfitta di ogni momento per fare video e foto ai suoi giocatori del cuore da pubblicare poi nei suoi articoli.

Difficile quindi non ricordarsi di lui, armato di smartphone per documentare tutto ciò che accade alla nazionale. E proprio in quel momento Mudryk ha scambiato qualche battuta, scherzando sulla sua attività e sulla capienza della memoria del cellulare che ormai sarà intasata dalle tante foto fatte ai giocatori.

"Devo regalarti un nuovo cellulare. La tua memori è piena perché hai tante foto e video di me". In quelle poche battute l'attaccante del Chelsea, in modo ironico, gli aveva promesso un nuovo telefono in regalo.

Nessuno si aspettava che quella battuta era in realtà una promessa serissima. Sono passati diversi mesi, eppure l‘ucraino non ha mai dimenticato quella conversazione e alla prima occasione ha mantenuto fede alla parola data al tifoso: prima di entrare in albergo per concentrarsi sulla partita contro l'Islanda Mudryk ha fermato il blogger, che ovviamente era lì ad aspettare la nazionale come al solito.

Ma questa volta c'è stato un gesto diverso: il giocatore si è chinato e dal suo zaino ha tirato fuori una scatola con uno smartphone nuovo di zecca, che ha poi consegnato all'uomo che si è emozionato tantissimo per il gesto inaspettato. Mai si sarebbe aspettato un regalo del genere da uno dei suoi idoli.