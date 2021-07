Cresce l'attesa per vedere José Mourinho scendere dalla scaletta dell'aereo che domani alle 14 atterrerà a Ciampino e lo porterà da Setubal a Roma, primo contatto con la realtà che è pronta ad abbracciarlo come il nuovo profeta giallorosso. C'è ancora il dubbio se il tecnico portoghese dovrà sottoporsi alla quarantena di cinque giorni, obbligatoria per chiunque sia stato nelle ultime due settimane nel Regno Unito.

Dubbio alimentato dal fatto che pur trovandosi da qualche settimana in Portogallo, lo Special One si è dovuto recare un paio di volte a Londra per sbrigare alcune faccende inderogabili. Quindi, a termini di normativa, Mourinho dovrebbe fare i cinque giorni di quarantena, tuttavia la Roma ha chiesto al Ministero della Salute la possibilità che gli sia evitata, visto che il tecnico ha il Green Pass, può fare un tampone molecolare al giorno e ha accertati motivi di lavoro.

Dalla concessione o meno della deroga, al momento non ancora arrivata, dipende il calendario successivo degli appuntamenti di Mourinho a Roma, dalla presentazione in poi. Intanto il ‘Corriere dello Sport' svela il rito quasi mistico che Mourinho farà appena sarà arrivato nel suo nuovo club, esattamente come ha fatto in passato per tutti gli altri club della sua carriera.

Lo Special One prenderà la maglia della Roma, la bacerà una volta, poi la sfregherà tra le mani e la bacerà nuovamente. Infine si farà due volte il segno della croce chiudendo il rito con un bacio rivolto al cielo. Scaramanzia o preghiera, questo sarà il momento dell'intimo concedersi di Mourinho alla sua nuova squadra. Poi farà di tutto per conquistare anche i suoi nuovi tifosi con vicende più prosaiche come le vittorie sul campo.