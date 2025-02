video suggerito

Morto Javier Dorado, l'ex calciatore aveva 48 anni: giocò anche con il Real Madrid Javier Dorado è stato un difensore, aveva 48 anni, ed è venuto a mancare a causa di una malattia. Giocò alcune partite con il Real Madrid, che lo ha omaggiato.

A cura di Alessio Morra

Una triste notizia arriva dalla Spagna, dove è venuto a mancare a soli 48 anni Javier Dorado, che era stato un calciatore, precisamente un difensore. Giocò anche con il Real Madrid, giusto una manciata di presenze. Ha vestito pure le maglie di Sporting Gijon e Maiorca. Dorado è morto dopo una lunga malattia.

Chi era Javier Dorado

Era nato nel 1977 Dorado che da ragazzino vestì la maglia del Real Madrid, nelle giovanili trovò Vicente Del Bosque, che quando venne promosso lo portò anche in prima squadra, ma con i grandi giocò davvero poco. Non poteva farlo, perché davanti a lui c'era Roberto Carlos, totem assoluto e giocatore di assoluto livello. Poche presenze, due nella Liga qualcuna in più nelle coppe, compresa una presenza nel Mondiale per Club del 2000.

Poi una serie di prestiti con Salamanca e Sporting Gijon, prima di essere ceduto per la prima volta a titolo definitivo al Rayo Vallecano. È stato anche un calciatore del Maiorca, con l'Atletico Baleares ha terminato la sua carriera nel 2012. A livello giovanile ha vestito la maglia dell'Under 21 della Spagna, con cui vinse il bronzo agli Europei di categoria del 2000, vinti dall'Italia guidata da Marco Tardelli.

L'omaggio del Real Madrid

Il Real Madrid lo ha ricordato con un sentito comunicato: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono profondo rammarico per la scomparsa di Javier Dorado, calciatore delle giovanili del Real Madrid e giocatore della nostra prima squadra tra il 1999 e il 2000. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla famiglia, ai suoi compagni di squadra, a tutti i suoi cari e a tutti i club ha fatto parte".

Nel 2022 gli venne diagnostico un brutto male. Poco tempo fa in un'intervista disse: "Sono qui in ospedale da un po' di tempo e spero che questo incubo finisca, spero di uscire e stare in pace. Ho lottato per anni e le dure cure hanno il loro prezzo". Lo scorso maggio a Maiorca era stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo.