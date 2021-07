Mondiali 2030, l’Italia potrebbe candidarsi in coppia con l’Arabia Saudita Il Presidente della FIGC Gravina ha dichiarato che l’Italia potrà candidarsi per ospitare i Mondiali 2030 o gli Europei del 2028. E l’Italia, secondo quanto scrivono i media inglesi, potrebbe presentare alla FIFA una candidatura congiunta per i Mondiali del 2030 assieme all’Arabia Saudita, che ha intenzione di organizzare i Mondiali del centenario.

A cura di Alessio Morra

Gli Europei del 2024 e i Mondiali di calcio del 2026 sono stati già assegnati e hanno già una sede (Germania per gli Europei; Canada, Messico e Stati Uniti per i Mondiali). L'Italia, come ha annunciato il Presidente della FIGC Gravina, è pronta a presentare la propria candidatura per gli Europei 2028 o i Mondiali del 2030. Secondo quanto riferisce ‘The Athletic' l'Italia potrebbe presentare la sua candidatura per i Mondiali 2030 in coppia con l'Arabia Saudita.

La notizia è clamorosa, anche se i rumors si basano su alcune indizi precisi. L'Arabia Saudita vuole candidarsi per l'edizione del 2030, ma ha bisogno di un partner. Dal 2026 sono 48 le nazionali che disputeranno i Mondiali, e per organizzarli c'è bisogno di stadi e infrastrutture e l'Arabia Saudita starebbe cercando un partner per organizzare l'evento e l'Italia ha le caratteristiche ideali e anche tante motivazioni. Manca tanto, ma bisogna organizzarsi per tempo. Per l'edizione del centenario hanno presentato la propria candidatura ufficiale già la Spagna e il Portogallo.

L'annuncio di Gravina: "Valuteremo una candidatura dell'Italia"

Nel corso del primo Consiglio Federale che ha fatto seguito al successo agli Europei, il numero 1 del calcio italiano ha esaltato il lavoro della squadra di Mancini: "La vittoria dell'Europeo dà un grande impulso alla ripartenza sociale ed economica dell'Italia, dà fiducia al Paese e questo per noi è motivo di orgoglio", ma ha anche, per la prima volta, parlato della voglia di candidare per ospitare una grande manifestazione l'Italia: