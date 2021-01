Gian Piero Gasperini aveva più volte spiegato come Miranchuk avrebbe potuto trovare spazio nella sua Atalanta. L'ex Spartak Mosca, arrivato in estate a Bergamo per una cifra pari 14,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del prezzo del cartellino e 5 anni di contratto a circa 1,7 milioni a stagione, finora ha deluso. Il tecnico della Dea l'ha mandato in campo contro l'Udinese per la prima volta da titolare. Un segnale a chi gli chiedeva spesso quando lo impiegasse nell'11 di partenza, trovando spesso l'ira del Gasp, irritato da queste domande. Avrebbe dovuto giocatore da vice Ilicic quando lo sloveno sembrava davvero lontano dal rientro in campo dopo i tanti problemi personali.

E invece è tornato più forte che mai con il suo talento, rallentando di fatto l'esplosione del russo in Italia. Troppe le partite ravvicinate per poter fare esperimenti e così Gasperini ha sempre rimandato la prima da titolare dell'ex fenomeno dello Spartak. Alla Dacia Arena, la grande occasione di fare la differenza alle spalle di Muriel e al fianco di Pessina. Ma della sua gara non rimane altro che un assist fortunoso di testa per Maehle nel primo tempo e un tiro nella ripresa finito in curva. Per il resto, diversi passaggi ravvicinati e appoggi sbagliati con tanto di gesti di stizza da parte del tecnico dell'Atalanta costretto poi a sostituirlo con Ilicic nella ripresa.

Miranchuk delude ancora: male anche la prima da titolare

"Le caratteristiche sono quelle, secondo me potrà anche fare il vice-Ilicic" aveva detto Gasperini alla vigilia della gara pareggiata dall'Atalanta in campionato contro il Genoa. Già, perché solo adesso Miranchuk pare aver dimostrato al tecnico della Dea di poter giocare così come si esprime lo sloveno. "In questo momento farlo giocare dal primo minuto non è una priorità" aveva detto invece lo stesso Gasperini riferendosi al russo dopo le insistenti domande sul perché il giocatore non fosse quasi mai utilizzato. Ad inizio anno, in particolare dopo la gara contro il Bologna, Gasperini aveva sottolineato come Miranchuk avesse dei problemi d'inserimento nel nostro campionato, motivo per cui faceva fatica a schierarlo titolare:

"Deve inserirsi, è stato fuori molto – disse – Si vede che viene da un altro campionato, ma si vedono anche i valori. Bisogna scoprire il suo ruolo". Sinonimo di confusione circa la posizione del giocatore che contro l'Udinese, questo pomeriggio, ha dimostrato di soffrire molto il gioco frenetico dell'Atalanta in spazi stretti e di aver bisogno di un margine di manovra più ampio per potersi esprimere al meglio. Sta di fatto che la sua prima da titolare non è andata per niente bene. Due tiri in porta, 29 passaggi effettuati e 1 sola occasione creata. Ad oggi solo 3 gol (1 all'Inter in campionato, l'altro in Coppa Italia contro il Cagliari e un altro in Champions). Ilicic, almeno per il momento, potrà dormire sonni tranquilli. La sua titolarità non è per niente a rischio.