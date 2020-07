Gigio Donnarumma esalta Zlatan Ibrahimovic. Il ragazzino elogia la star di lunga data, il campione esperto e maturo, capace di imprimere il suo marchio laddove gioca, anche quando non segna, anche quando non è in forma, anche quando si arrabbia. Perché se si guardano i numeri post Covid si dovrebbe dire che l'impatto Ibra su questo Milan è quasi vicino allo zero, ma lo svedese è comunque l'elemento in più, il ‘quid' che ha permesso a Pioli di far ritrovare al gruppo compattezza e fiducia in se stesso. Perché Zlatan è anche – e soprattutto – questo: un giocatore dalla straordinaria personalità, che condiziona i compagni di squadra a livello positivo.

A conferma di tutto ciò anche le ultime dichiarazioni di Gigio Donnarumma, tra i più giovani titolari rossoneri in campo, che da Zlatan Ibrahimovic può solamente trarre insegnamento e consigli: "Un onore averlo in squadra con noi, è una bestia, un fenomeno. Ci dà tanto e si fa sentire tanto non solo in partita ma anche durante gli allenamenti. Ibra è la nostra forza in più che ci mancava. Vive al massimo tutto ciò che fa e fanno gli altri, creando la mentalità vincente anche durante la settimana".

Per il portiere rossonero e della nazionale Ibra è più di un semplice giocatore, un elemento in grado di fare la differenza sempre e comunque, tanto che il Milan di oggi è anche ‘figlio' dello svedese: "Lui in questo è veramente straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere e ci dà una mentalità incredibile" Con un solo rammarico, la prima parte di stagione, quando il Milan ha perso per strada partite che potevano andare diversamente: "Prima della pausa abbiamo commesso troppi errori, lasciato in giro troppi punti. Volevamo dimostrare di non essere un Milan così arrendevole, dimostrando il nostro valore". Insieme a Zlatan.