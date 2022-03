La lezione del Middlesbrough, donerà all’Ucraina l’incasso della gara di FA Cup col Chelsea La decisione del club arriva dopo una settimana caratterizzata dalle polemiche per la richiesta dei Blues di giocare a porte chiuse per l’impossibilità di vendere biglietti ai tifosi. La risposta del Middlesbrough è una lezione di stile e un bel gesto di solidarietà.

Il Middlesbrough affronta sabato pomeriggio il Chelsea nei quarti di FA Cup.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una lezione di stile e un bel gesto di solidarietà. Il Middlesbrough arriva alla partita di FA Cup contro il Chelsea dopo una settimana caratterizzata dal botta e risposta per la richiesta dei Blues di giocare a porte chiuse il match di coppa. Perché? L'impossibilità di vendere biglietti ai propri tifosi – è uno dei riflessi delle sanzioni calate come una mannaia su Abramovich inserito nella black list del Regno Unito dopo l'invasione dell'Ucraina – aveva spinto il club londinese ad avanzare la proposta nel rispetto "dell'integrità sportiva".

Un passaggio che aveva provocato la reazione piccata del governo ("la proprietà è legata a persone che commettono atti orribili in Ucraina") e della dirigenza del ‘Boro'. Il presidente Gibson aveva definita la situazione grottesca e la posizione dei londinesi "bizzarra" considerati anche i legami molto forti dei suoi vertici "con un guerrafondaio".

Al Riverside Stadium il fischio d'inizio è per sabato pomeriggio alle 18.15. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a corredo di un incontro che per il Middlesbrough ha un valore speciale non solo perché nei quarti di finale dinanzi a sé avrà il club campione del mondo ma anche per la decisione presa a margine di quanto accaduto in settimana. La società ha annunciato ufficialmente che devolverà la propria quota d'incasso in beneficenza: la inserirà nel grande ‘salvadanaio' di aiuti umanitari da destinare all'Ucraina invasa dai russi.

Le restrizioni imposte al Chelsea impediscono di vendere biglietti ai tifosi.

Il modo migliore per chiudere una vicenda i cui aspetti avevano sollevato critiche molto forti "A nome di tutta la città e dei tifosi – si legge nella nota ufficiale -, il Middlesbrough Football Club donerà la sua quota delle entrate del cancello del sesto turno di FA Cup degli Emirati contro il Chelsea agli aiuti umanitari in Ucraina".

Il Chelsea arriva a Middlesbrough viaggiando in ‘condizioni di fortuna', costretto al tour de force dopo il rientro dalla trasferta di Lille in Francia (che ha subito scossoni solo perché preventivata prima dello scoppio della guerra). La ristrettezze economiche provocate dai tagli molto netti al budget (come previsto dalla licenza speciale concessa per chiudere la stagione) e la chiusura della linea di credito delle banche ha inferto un duro colpo anche alla parte logistica e organizzativa. Niente viaggi in aereo, come avrebbero fatto fino un mese fa, ma trasferimenti possibili solo al risparmio… in bus.