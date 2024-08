video suggerito

Michael Olise si rifiuta di tenere la medaglia sul podio delle Olimpiadi: era devastato Il calciatore della nazionale olimpica francese s’è rifiutato di tenere l’argento al collo. Dopo averlo ricevuto, l’ha messo in tasca ed è rimasto sul palco del podio spoglio del trofeo: è stato l’unico a farlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La spettacolare cerimonia di chiusura della Olimpiadi di Parigi 2024 ha calato il sipario sull'edizione dei Giochi che nel medagliere ha visto trionfare gli Stati Uniti. L'Italia s'è piazzata al 9° posto (40 medaglie, come Tokyo 2021 ma con più ori e una marea di quarti posti beffardi) mentre la Francia (Paese ospitante) ha finito in 5ª posizione non senza qualche rammarico per la vittoria e il metallo più prezioso sfumati in finale contro la Spagna. La selezione transalpina s'è dovuta accontentare dell'argento e sul podio c'è stato un calciatore che, complice la forte delusione, s'è rifiutato di tenere al collo il premio ricevuto. Era l'unico a non averlo, tra lo stupore e l'imbarazzo dei compagni di selezione.

Chi è? Si tratta di Michael Olise: era così sconvolto da non dare alcun peso a quel gesto che non poteva passare inosservato. Troppo pesante, indigesta quella sconfitta (5-3) maturata nei supplementari per mettere da parte risentimento e rammarico. Ecco perché il centrocampista del Bayern Monaco ha preferito, una volta ritirato il riconoscimento, sfilarlo e tenerlo in tasca anteriore del giubbotto. Sul palchetto del podio aveva le braccia conserte, lo sguardo che spiegava bene l'idea di avere qualcosa che ti rode dentro, gli occhi fissavano nel vuoto un orizzonte alla rinfusa: se fosse stato possibile, sarebbe andato via subito. Avrebbe mollato tutto e tutti e via… per sbollire altrove la cocente batosta mentre tutti gli altri sembravano gestire quella situazione con molto fairplay nonostante l'amarezza a causa dell'oro sfumato in casa.

Nel corso del torneo, Olise ha messo a segno solo due gol per la Francia: una rete nella partita inaugurale del Gruppo A contro gli Stati Uniti e un altro nella semifinale contro l'Egitto. Ma non è riuscito a lasciare la propria firma contro la Spagna né a dare la spinta decisiva alla sua Francia. Ce l'aveva fatta l'attaccante transalpino del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta: era stato lui a siglare la marcatura del 3-3 che aveva allungato il duello all'over time ma alla squadra di Henry non è bastato.

Olimpiadi finite, il prossimo appuntamento per Olise sono il Bayern Monaco e la Bundesliga. Il club bavarese ha investito su di lui una cifra importante (53 milioni di euro) per un contratto di cinque anni: è stato uno dei primi acquisti della nuova squadra che ha scelto Vincent Kompany per la panchina. Lo ha voluto dopo la bella stagione tra le fila del Crystal Palace (10 gol e 6 assist in 19 presenze).