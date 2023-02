Mettono due squadre di calcio da Russia e Ucraina nello stesso hotel: rissa nei corridoi Rissa in un albergo in Turchia tra la squadra russa dello Shinnik e quella ucraina del Minai. I due club sono ad Antalya per la pre-season e i calciatori sono arrivati alle mani nel corridoio dell’albergo che li ospitava.

La guerra in Ucraina, causata dall'invasione dell'esercito russo, va avanti da ormai un anno e la situazione tra i due paesi è molto tesa anche nelle relazioni di tutti i giorni. L'ultima dimostrazione è arrivata dalla rissa che ha visto coinvolte la squadra russa dello Shinnik Yaroslavl e quella ucraina del FC Minaj, che soggiornavano nello stesso albergo ad Antalya in Turchia.

Le due squadre stanno svolgendo la loro pre-season e si sono ritrovate entrambe nell'hotel Royal Seginus. Secondo l'account Twitter ucraino Zorya Londonsk, la rissa è scoppiata quando un giocatore di Minaj ha fatto un'osservazione a un giocatore russo che aveva consumato troppo alcol e si era comportato in modo inappropriato nei confronti di un membro del personale dell'hotel; mentre secondo fonti russe tutto è iniziato quando gli ucraini hanno costretto un membro del club russo a cantare l'inno del loro paese.

La situazione è subito degenerata e nel corridoio dell'albergo si è accesa una vera e propria battaglia campale, dalla quale è uscito anche qualche ferito: i calciatori sono stati separati sia dagli staff dei due club che dal personale dell'hotel prima dell'arrivo della polizia.

Il Minai aveva chiesto di non soggiornare nello stesso albergo delle squadre russe presenti ad Antalya ma il terremoto che ha colpito la Turchia ha costretto diversi club a condividere l'alloggio.

Nel comunicato del club ucraino si legge che "si è svolta una rissa nell’hotel turco Royal Seginus che ha coinvolto l’FC Minaj e i rappresentanti del ‘paese 404 – Yaroslavl Shinnyk". La definizione di ‘paese 404', rigorosamente in minuscolo, indica la Russia come il messaggio di errore su Internet quando la pagina di un sito web non risulta raggiungibile: si tratta di un modo di dire che è iniziato a circolare dallo scorso giugno, quando Windows ha vietato il download dei sistemi operativi Windows 10 e 11 in Russia.

Il club di Yaroslavl ha pubblicato una nota affermando che i suoi giocatori non hanno iniziato la rissa: "I nostri giocatori si sono comportati come una vera squadra, difendendo il loro compagno di squadra, che è stato aggredito. Secondo i risultati di una visita medica, non sono state riscontrate ferite gravi nei giocatori dello Shinnik".

Secondo il canale Telegram Mutko Protyev un calciatore russo, Ilya Gruznov, ha subito la frattura di una costola e un altro, Dmitry Samoilov, si è fratturato un dito.

I giocatori ucraini si sono subito lasciati alle spalle l'accaduto e nella mattinata di martedì erano già in campo per allenarsi. I russi, invece, si sono adoperati per cambiare albergo: un comunicato del club riporta le parole del direttore generale dello Shinnik Serhiy Kulakov, il quale ha tenuto a far sapere che ‘ci stiamo spostando, ma non è vero che siamo stati sfrattati: l’iniziativa è del nostro staff'.

Le vicende del conflitto russo-ucraino non possono non toccare anche altri ambiti e questo ne è un esempio lampante.