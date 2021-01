Non è stata un'estate facile per Leo Messi. Il sei volte Pallone d'Oro avrebbe voluto lasciare il Barcellona e cambiare aria, tanto da far appello alla clausola che gli permetteva di liberarsi a parametro zero dai blaugrana (clausola poi invalidata dalla Liga). Alla fine pur controvoglia è rimasto al Barça ma la partenza dell'amico Luis Suarez, fuori dai programmi del nuovo allenatore Ronald Koeman, ha peggiorato la sua situazione rendendola ancora più pesante e stressante. In una lunga intervista rilasciata al giornalista spagnolo Jordi Évole, Leo Messi, tra le altre cose, ha rivelato che più volte la moglie Antonella Roccuzzo gli ha suggerito più volte di andare da uno psicologo aggiungendo che, pur sapendo di averne bisogno, non è mai riuscito ad andarci a causa del suo carattere chiuso e introverso:

"Sarei dovuto andare dallo psicologo ma non ci sono mai andato – ha infatti detto Lionel Messi durante l'intervista al giornalista dell'emittente spagnola La Sexta -. Perché? Non lo so, è difficile per me fare quel passo nonostante sappia che ne abbia bisogno. In molti hanno insistito che andassi. Antonella (la moglie, ndr) ha insistito tante volte, dicendo che ne avevo bisogno – ha poi aggiunto l'argentino – , ma io sono una persona che tiene tutto dentro e non condivide, e quindi non ho mai fatto il passo. So che ne ho bisogno per quello che faccio, per quello che devo fare – ha infine concluso -, e so che mi farebbe bene, ma non lo faccio".

Dalle parole di Leo Messi traspare come quello che è considerato uno dei due calciatori più forti al mondo, tra i più forti di sempre, abbia attraversato un periodo molto nero nel quale il suo carattere chiuso ed introverso di certo non lo ha di certo aiutato. Tutto ciò nonostante anche lui sembra essere del tutto cosciente del fatto che affidarsi ad uno psicologo sarebbe stata la cosa più giusta fare, quella di cui in quel momento aveva bisogno.