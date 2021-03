Ancora una volta è la notte di Leo Messi. L'argentino nella sfida valida per la 27a giornata tra il suo Barcellona e l'Huesca ha collezionato la presenza numero 767 con la maglia blaugrana eguagliando il record di Xavi. Come festeggiare questo ennesimo record? Con una doppietta, impreziosita da un gol eccezionale. La Pulce ha realizzato una rete splendida, la prima, con un tiro a giro da fuori area.

Messi e il record di presenze al Barcellona, eguagliato Xavi

"Toccando il cielo", così il Barcellona ha celebrato Leo Messi nella partita in cui ha raggiunto le 767 presenze in blaugrana eguagliando l’ex compagno e leggenda del club primatista Xavi. Un gigantesco striscione esposto in tribuna, con l’immagine di Messi e Xavi, abbracciati durante un'esultanza. Da un capitano all'altro, da una leggenda all'altra: il numero 6 e il numero 10 ad indicare il cielo, per una gigantografia bellissima e suggestiva. L'attuale tecnico dell'Al-Sadd, che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Catalogna, ai microfoni del Mundo Deportivo ha parlato così del suo amico Messi: "Il record? Potrebbe essere solo di Leo. È assolutamente giusto che il miglior giocatore della storia sia quello che ha difeso più volte i colori del Barça".

L'eccezionale gol contro l'Huesca di Leo Messi

Per festeggiare il record non poteva mancare la sua firma nel match contro l'Huesca. L'argentino ci ha messo 13′ per conquistare la scena, con un'azione eccezionale. Anticipo su un avversario dopo un assist di Busquets e gran conclusione dal limite dell'area di sinistro. Pallone finito all'incrocio, con una traiettoria letteralmente chirurgica e da applausi, imprendibile per l'estremo difensore avversario. Una perla per la Pulce che ha ricevuto subito l'abbraccio collettivo di tutta la squadra. Non poteva esserci un modo migliore per celebrare il record di presenze che ha poi realizzato nel finale la sua personale doppietta. E con le reti di stasera l'argentino ha segnato 20 o più gol per 13 stagioni consecutive.