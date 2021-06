Dries Mertens è uno degli uomini più importanti della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Il jolly offensivo belga detiene il record assoluto di reti realizzate in tutte le competizioni (135), nelle coppe europee (27) e in Serie A (102) del club azzurro ma in questa stagione è stato spesso ai box per problemi fisici. Il numero 14 azzurro, che sarebbe dovuto essere il vero regista offensivo della squadra di Rino Gattuso, è sceso in campo 38 volte tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per un totale di 1.923′ e un bilancio di 10 gol e 9 assist: numeri non negativi ma uno come lui ha abituato i tifosi ad una continuità e ad un rendimento diversi. I tanti problemi alla caviglia lo hanno tenuto spesso lontano dal terreno di gioco e ha dovuto lavorare molto per tornare a disposizione del gruppo nonostante non fosse al meglio della condizione.

Adesso è in ritiro con la nazionale belga in vista dei prossimi Europei ma ci sono sempre più dubbi sulla sua permanenza al Napoli in vista del prossimo anno. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli se dovesse arrivare una offerta importante potrebbero anche rinunciare a Mertens. Un anno fa era considerato incedibile ma a distanza di 12 mesi le cose sono cambiate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro in maglia azzurra del belga non è più così garantito e certo per diversi motivi: il numero 14 ha rinnovato la scorsa stagione e ha un contratto biennale da top player ma il presidente del Napoli avrebbe deciso di invertire la rotta dopo la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La punta di diamante della nuova gestione tecnica sarà Victor Osimhen e se dovessero arrivare offerte interessanti per Mertens, a differenza di qualche mese fa, verranno valutate anche e soprattutto per esigenze di bilancio.

Le valutazioni tecniche e tattiche spetteranno a Luciano Spalletti, che dovrà capire come impiegare il calciatore belga nel 4-2-3-1; ma saranno De Laurentiis e la società a valutare le eventuali offerte per il belga. Uno degli uomini che ha scritto la storia del Napoli negli ultimi anni non è più un incedibile.