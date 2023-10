McTominay ispirato da Beckham fa 2 gol e salva lo United in 3 minuti: “Ho visto la sua docu-serie” Il Manchester United ringrazia McTominay autore della doppietta che ha consentito in 3 minuti ai Red Devils di battere il Brentford. Entra e fa due gol e poi svela il suo segreto: “Ieri sera ho visto la docu-serie di Beckham”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ciò che è accaduto oggi all'Old Trafford tra Manchester United e Brentford ha dell'incredibile. I Red Devils di Ten Hag sono in crisi e in Premier League la classifica dice decimo posto con 12 punti. I risultati altalenanti hanno scatenato qualche critica nei confronti dell'allenatore che però oggi ha ritrovato l'anima della sua squadra. Sotto di un gol per quasi tutta la partita dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Jenes, Ten Hag decide di pescare dalla panchina Scott McTominay al minuto 87 della sfida.

La carta della disperazione quella del centrocampista scozzese che si alza dalla panchina e decide di scrivere la storia con dieci minuti assolutamente folli. Il giocatore, cresciuto proprio nel settore giovanile dei Red Devils fa il suo ingresso con una cattiveria agonistica mai vista. Suo il gol del pareggio al minuto 93 che fa esplodere lo stadio che però non sapeva che al 97′ lo stesso McTominay avrebbe addirittura fatto doppietta ribaltando il risultato portando alla vittoria lo United 2-1. A fine partita svela tutto: "Ieri ho visto la serie su Beckham"

L’esultanza di McTominay dopo il gol del sorpasso United.

Il centrocampista a fine partita racconta le emozioni di quella doppietta. Un sapore speciale per lui che conosce ogni angolo del centro sportivo Red Devils, dell'Old Trafford e in generale di tutto l'ambiente del club. “Non posso descrivere cosa ho provato dopo il secondo gol – ha spiegato il giocatore – Ieri sera stavo guardando il documentario di David Beckham e si vede la storia e le persone dietro il club. Questo è il motivo per cui i ragazzi lo fanno, Kath alla reception, gli addetti ai kit, tutti quanti, è così importante che ci riuniamo tutti e lo facciamo per le persone".

McTominay si è dunque ispirato a ciò che ha visto, all'amore che Beckham aveva per lo United: "Anch'io sono un tifoso, quindi voglio fare bene." Alle sue parole sono seguite quelle di Ten Hag che ha completamente esaltato il suo giocatore, autentico protagonista di questo folle pomeriggio: "McTominay è stato favoloso – ha spiegato – Quando entri con la fine della partita vicina e porti quella mentalità, quell'energia e quella fiducia. Lui ha lottato su ogni metro, su ogni pallone, ed è stato premiato".