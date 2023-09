McKennie racconta il suo arrivo alla Juventus: “Ero sotto shock quando Pirlo mi ha chiamato” Il racconto di McKennie della prima telefonata con Pirlo: “Ho saputo che avrei ricevuto una chiamata da Andrea Pirlo. Cosa? Pirlo mi avrebbe chiamato?!”.

A cura di Ada Cotugno

Nello speciale dedicato a Weston McKennie per il traguardo delle 100 partite con la Juventus il canale Youtube del club ha ripercorso la sua carriera in bianconero con un'intervista piena di ricordi e grandi emozioni.

Lo statunitense è approdato a Torino nel 2020 in prestito dallo Schalke 04, la squadra che per prima gli ha aperto le porte del calcio europeo. Ben presto è entrato nelle rotazioni dei bianconeri e dopo aver trascorso sei mesi in prestito al Leeds è riuscito a ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista in questa stagione.

McKennie ha ricordato ai microfoni com'è avvenuto il suo arrivo in Italia. Tutto è partito da una telefonata: è stato Andrea Pirlo a convincerlo ad accettare il progetto Juventus, una chiamata alla quale è stato impossibile dire di no: "Ho ricevuto la chiamata dal mio procuratore durante la preparazione e mi ha detto che la Juventus era interessata a me. Ero sotto shock, volevo che si concretizzasse la trattativa, volevo la Juventus".

In realtà i tedeschi avevano avviato le trattative con altre due società, ma l'improvviso inserimento della Juve ha cambiato tutte le carte in tavola. Lo statunitense ricorda perfettamente ogni attimo di quel giorno: "Ero sul pullman con la squadra, stavamo andando in Austria per il ritiro e ho saputo che avrei ricevuto una chiamata da Andrea Pirlo. Cosa? Pirlo mi avrebbe chiamato?!".

Poi finalmente la voce di Pirlo e quella proposta che lo ha convinto a cominciare la nuova avventura, arrivata adesso al capitolo numero 100: "Ero a pranzo con la squadra, generalmente non potevamo tenere i telefoni. Ho visto che mi stava chiamando un numero dall’Italia. Mi sono guardato attorno, ho preso il telefono e sono corso fuori dalla sala. Sembrava davvero che volesse che venissi qui. Lì ho capito che sarei realmente venuto alla Juventus, il resto è storia"