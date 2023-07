Mbappé posta tre carte, formano un numero preciso: ha un significato che va oltre il calcio A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum dato dal PSG a Kylian Mbappé, l’attaccante ha pubblicato un misterioso post su Instagram: ci sono tre carte francesi, formano un numero.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi è 31 luglio, stasera scade l'ultimatum posto dal PSG a Kylian Mbappé per rinnovare il suo contratto che scade l'anno prossimo o altrimenti portare una squadra che paghi per il suo cartellino. Il presidente Nasser Al Khelaifi era stato chiaro dopo che il 24enne attaccante aveva fatto sapere che questo sarebbe stato il suo ultimo anno sotto la Tour Eiffel e si sarebbe svincolato a parametro zero tra 12 mesi: "Se Kylian vuole restare, vogliamo che rimanga ma deve firmare un nuovo contratto. Non vogliamo perdere il miglior giocatore del mondo gratis. È impossibile".

Soprattutto quando tutti sanno che non solo l'estate prossima Mbappé se ne andrà gratis, ma c'è già la squadra pronta ad accoglierlo senza sborsare un euro, ovvero il Real Madrid. Il club spagnolo potrebbe fare nelle prossime ore – ne sono convinti a Parigi – un'offerta per prendersi il giocatore subito, ma si tratterebbe di una cifra "estremamente bassa e offensiva". Sarebbe soltanto il modo, inaccettabile per il PSG, di far vedere che è stato fatto un tentativo di comprare il calciatore, ma è la controparte che si è opposta.

Quanto all'ultimatum, nessuno nella capitale francese ha la minima speranza che da qua a stasera Mbappé cambi idea e rinnovi il suo contratto. Nelle scorse ore il vicecampione del mondo si trovava Monte Carlo e da lì ha pubblicato un misterioso post su Instagram: insieme ad altre foto, c'erano tre carte francesi in bella vista. Un 9 di fiori, uno di quadri e uno di cuori. Inevitabile pensare al numero 9 del Real Madrid, che è rimasto libero dopo l'addio di Benzema trasferitosi in Arabia Saudita.

Ma quelle tre carte compongono anche un ulteriore numero: il 999. Un numero che ha scatenato i commenti sui social per espandere l'interpretazione del messaggio di Mbappé oltre il calcio e la realtà ostensibile. In questa chiave di lettura, il 999 sarebbe un numero angelico che rappresenta il completamento di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Un numero associato a cambiamenti significativi nella vita, a momenti di rinnovamento e trasformazione.

Al di là di quale fosse l'intenzione di Mbappé, il suo misterioso post ha avuto quasi 5 milioni di like e aumentato ancora di più l'hype per la deadline di stasera a mezzanotte. Tempo qualche ora e ne sapremo di più.