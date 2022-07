Maxi Lopez sarà proprietario di un club, oggi il sopralluogo allo stadio: “A casa” Maxi López sarà il nuovo proprietario del Birmingham City: l’annuncio con un video sui social da parte dell’ex attaccante di Catania e Milan.

A cura di Vito Lamorte

Maxi López è diventato il primo cittadino argentino a diventare proprietario di una squadra inglese. L'ex attaccante di Catania, Barcellona e Milan ha acquistato il Birmingham City, un club dalla grande tradizione del calcio inglese. Dopo il ritiro nel luglio 2021 con la maglia della Sambenedettese, Maxi ha messo nero su bianco l'acquisto insieme al proprietario del marchio Hera Paul Richardson e all'imprenditore Christian Coloma: dopo le tante voci dei giorni scorsi, la comunicazione quasi ufficiale è arrivata con un video di nove secondi e la didascalia "A casa" sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Dopo una lunga trattativa, il passaggio delle quote si concretizzerà in due anni e sarà diviso in due fasi: la prima il 21% della società e lo stadio per 25 milioni. La seconda invece riguarda il 75% per 10 milioni di euro.

L'ex calciatore in un'intervista al quotidiano argentino La Nación ha parlato così dell'operazione: "Sono molto felice, oggi è stato il giorno in cui incontrare lo staff e le persone che lavorano nel club. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questa situazione, più di un anno fa, sapevamo cosa rappresenta il Birmingham per il calcio inglese ed è per questo che abbiamo un progetto importantissimo, l'obiettivo di quest'anno è gettare le basi per iniziare a crescere e riportare il club nel posto che merita".

Il Birmingham è uno dei club più storici e tradizionali d'Inghilterra. È stato fondata nel 1875, ha vinto due Coppe di Lega e ha trascorso gran parte della sua storia nella massima serie. Negli anni '60 raggiunse due finali consecutive di Coppa delle Fiere, perdendo però in entrambi i casi contro Barcellona e Roma. In questo momento non è al massimo del suo splendore, visto che nella scorsa stagione era sull'orlo della retrocessione in League One e anche il prossimo anno continuerà a militare nella Football League Championship.

Nelle ultime sei stagioni la squadra guidata dalla Birmingham Sports Holding Limited non è mai riuscita a risalire dalle sabbie mobili della Sky Bet Championship e i tifosi chiedevano da tempo un cambio nella gestione del club. Così sono arrivati Maxi López e i suoi soci: l'ex calciatore ha praticamente annunciato il passaggio di proprietà con un video mentre camminava sul terreno di gioco del St. Andrews Stadium e nei prossimi giorni ci sarà la comunicazione ufficiale.