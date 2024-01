Marotta riconosce l’errore commesso alla Juve con Cristiano Ronaldo: “Non ha portato i risultati sperati” Beppe Marotta ha riconosciuto l’errore commesso alla Juventus con Cristiano Ronaldo durante la nuova puntata del podcast di Fedez, “Wolf – Storie che contano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

"L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve non ha portato i risultati sperati. Diciamo che il suo apporto non ha corrisposto alle grandissime aspettative che c’erano per il suo arrivo". Così Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter ed ex direttore generale della Juventus, ha parlato dell'operazione Cristiano Ronaldo alla Juve. A "Wolf – Storie che contano", il podcast condotto da Fedez, realizzato in collaborazione con la fintech Hype e la società di consulenza Be Shaping the future e prodotto da Doom Entertainment, il dirigente nerazzurro ha parlato della sua squadra attuale ma si è soffermato anche su altri temi del passato e sulla situazione del calcio italiano.ù

Uno di questi è stato l'acquisto incredibile da parte della squadra bianconera di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, che non avrebbe dato l'apporto previsto secondo le parole pronunciate dal navigato dirigente di Varese.

Il 10 luglio 2018 il fuoriclasse portoghese arrivò a Torino per vestire la Juventus dopo le dichiarazioni di addio al Real Madrid post vittoria di Champions League che avevano spiazzato tutti. CR7 aveva tutti gli occhi puntati addosso perché i bianconeri pensavano che fosse lui l'uomo che avrebbe riportato a Torino la ‘coppa dalle grandi orecchie'. Non è andata così.

Ronaldo era arrivato alla Juve ed era stato definito “l'acquisto del secolo” per spezzare via la tradizione negativa della Juve in Champions League (due finali perse nei quattro anni precedenti) ma il saldo della Vecchia Signora è peggiorato e dopo tre stagioni è arrivata la separazione.

La fine del rapporto non è stata semplice e si porta degli strascichi anche successivi, con Cristiano Ronaldo che ha portato la Juventus in tribunale per recuperare la parte del suo stipendio sospeso all'inizio della pandemia: circa 19 milioni di euro netti. Vicenda ancora apertissima.

Beppe Marotta è andato via dalla Juventus dopo otto stagioni anche per alcune divergenze di vedute con i suoi colleghi e tra queste, nonostante questo rumors sia stato spesso smentito, pare ci fosse anche la scelta di prendere o meno proprio Cristiano Ronaldo. Il dirigente lombardo avrebbe in tutti i modi scoraggiato Andrea Agnelli nell'acquistare il cinque volte Pallone d'Oro ma l'ex numero uno della Juventus sognava il colpo da 90 da tempo e andò avanti per la sua strada.