Due calciatori dopo il tecnico, Mauricio Pochettino. Il Paris Saint-Germain registra altri due casi di Covid ed è costretto a fare a meno di Marco Verratti e Abdou Diallo. Entrambi contagiati (asintomatici e in isolamento), come da protocollo sono stati già posti in isolamento. L'annuncio ufficiale da parte del club è avvenuto in serata: entrambi salteranno la trasferta di domenica prossima a Lorient.

Marco Verratti e Abdou Diallo sono risultati positivi al test PCR Sars-Cov2 – si legge nella nota ufficiale della società transalpina relativamente alle condizioni dei due calciatori. Rispetteranno quindi l'isolamento e saranno soggetti al protocollo sanitario appropriato.

C'è un focolaio nel club capitolino? Al momento la situazione appare sotto controllo e la profilassi adottata ha evitato che la diffusione del coronavirus nel gruppo squadra. C'era preoccupazione per quanto accaduto proprio al neo-allenatore e anche lui obbligato a stare lontano da rosa e staff tecnico almeno fino al rientro in occasione della sfida contro il Montpellier di venerdì scorso. Verratti e Diallo erano due punti fermi della squadra messa in campo dall'ex manager del Tottenham, i due allungano la lista dei calciatori risultati positivi. Da pochi giorni, infatti, Colin Dagba ha ripreso a lavorare assieme al resto del gruppo dopo essere guarito.

Sia Verratti sia Diallo saranno assenti anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati: il 3 febbraio salteranno il turno infrasettimanale di campionato contro il Nimes; il 7 febbraio invece – a meno di guarigioni lampo – non potranno prendere parte a un match che riserva sempre un fascino particolare per la Ligu1. Si tratta della sfida contro l'Olympique Marsiglia che nell'ultima sessione invernale delle trattative s'è rinforzato con l'ingaggio di Milik dal Napoli.