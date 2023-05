Marciniak arbitro di Manchester City-Inter, ancora un premio dopo le polemiche di Napoli-Milan L’arbitro Marciniak dirigerà la finale di Champions Manchester City-Inter dopo aver diretto anche la finale dei Mondiali. Un premio nonostante le polemiche in Napoli-Milan con la rabbia dei tifosi azzurri.

A cura di Marco Beltrami

Szymon Marciniak sarà l'arbitro di Manchester City-Inter finale della Champions League 2023 in programma sabato 10 giugno alle 21:00 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Questa la designazione ufficiale del Comitato Arbitrale UEFA che ha scelto anche i direttori di gara di Siviglia-Roma finale di Europa League e Fiorentina-West Ham finale di Conference League, che saranno rispettivamente Anthony Taylor e Carlos del Cerro Grande.

Un riconoscimento importante per il polacco, che in stagione ha anche arbitrato Napoli-Milan in Champions finendo al centro delle polemiche degli azzurri. Il 42enne Marciniak arbitro internazionale dal 2011 dirigerà la sua prima finale di Champions League, dopo essere stato quarto uomo in quella del 2018. A coadiuvarlo ci saranno i guardalinee Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Vasile Florin Marinescu (Romania) sarà l'assistente di riserva e Istvan Kovacs (Romania) sarà il quarto uomo. Il polacco Tomasz Kwiatowski sarà al Var affiancato dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.

Per Marciniak si tratta di un riconoscimento prestigioso visto che in questa stagione per lui eccezionale ha anche arbitrato la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. In quell'occasione venne attaccato dai tifosi francesi e rispose poi mostrando uno screen sul suo smartphone in conferenza relativo ad un'altra situazione di gioco controversa sfuggita ai transalpini.

A proposito di lamentele molto forti quelle del Napoli nei confronti di Marciniak in occasione del ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. In quell'occasione fece discutere la scelta del polacco di non sanzionare con il calcio di rigore un intervento in area di Leao su Lozano. Sullo 0-0 quella situazione se punita avrebbe potuto cambiare le sorti del confronto. In terra partenopea ci sia aspettava provvedimenti nei confronti di Marciniak che invece è stato poi "premiato" con la direzione di gara della prestigiosa semifinale tra City e Real e appunto della finalissima.

Il contatto dubbio Leao Lozano non sanzionato da Marciniak

Il polacco ha diretto complessivamente la bellezza di 8 gare in Champions, tutte in questa stagione. PSV-Rangers dei preliminari e poi Atletico-Porto, Barcellona-Inter, Dinamo-Milan, Marsiglia-Tottenham, Porto-Inter, Napoli-Milan, e anche la semifinale tra Manchester City e Real Madrid. Ha diretto squadre italiane in 26 occasioni con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. In particolare Marciniak ha arbitrato 7 partite dell’Inter (le ultime due come suddetto in questa occasione della Champions) con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. 2 le gare con il Manchester City, con 2 vittorie inglesi.