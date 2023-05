Marcelo Bielsa nuovo Ct dell’Uruguay: terza esperienza in una Nazionale dopo Argentina e Cile Marcelo Bielsa sarà il nuovo allenatore dell’Uruguay: accordo raggiunto, manca solo la firma. Sarà la terza esperienza per “El Loco” sulla panchina di una Nazionale dopo le esperienze con Argentina e Cile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marcelo Bielsa è tornato. È trascorso poco più di un anno dal suo esonero in Premier League al Leeds ma il tecnico argentino si è subito rimesso in carreggiata per accettare l'ennesima entusiasmante sfida della sua incredibile carriera. "El Loco" sarà infatti il nuovo Ct dell'Uruguay che avrà il compito di condurre fino alla fase finale dei Mondiali 2026. Non sarà semplice, specie con una selezione, come quella uruguaiana, in fase di rinnovamento e da rifondare ripartendo da elementi giovani già piuttosto interessanti come Nunez del Liverpool.

A confermare la chiusura dell'operazione è stato Jorge Casales, capo della Federcalcio uruguaiana: "L'accordo è chiuso a distanza, anche se non è ancora stato firmato perché lui non è nel Paese". La firma però è prevista a brevissimo: "Avverrà nei prossimi giorni a Montevideo". La prima partita ufficiale di Bielsa sulla panchina dell'Uruguay è prevista a giugno. Bielsa prende il posto di Diego Alonso, il quale non era riuscito a superare la fase a gironi in Qatar, che a sua volta aveva preso il posto di Oscar Tabarez.

Bielsa in panchina sulla panchina del Leesa prima dell’esonero.

Bielsa nella sua carriera vivrà dunque la sua terza esperienza su una panchina di una Nazionale. Era già accaduto in passato infatti con l'Argentina che aveva guidato alla qualificazione al Mondiale del 2002 prima di essere eliminato da Svezia e Inghilterra. Nel 2004 poi il secondo posto nella Copa America, sconfitto solo dal Brasile ai calci di rigore. Bielsa nel 2004 poi ha condotto l'Argentina alla vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene. Al termine della competizione, però, rassegnò le dimissioni accettando il Cile.

Qui Bielsa riuscì a scrivere pagine importanti della storia della nazionale sudamericana portandola porta alla qualificazione del Mondiale del 2010 arrivando secondo nel girone di qualificazione a un solo punto dal Brasile. Un risultato storico dato che il Cile non era mai riuscito a vincere due partite in una fase finale dei Mondiali. Bielsa si svincolò nel 2011 dando poi il via all'epoca Sampaoli, il quale vincerà per due volte la Copa America. Con l'Uruguay Bielsa porterà con sé un team di cinque consiglieri che arriveranno insieme all'allenatore, due preparatori fisici e un preparatore dei portieri aggiunto dalla Federazione.