Mancini votato come miglior selezionatore del mondo: vittoria schiacciante per il CT dell’Italia Roberto Mancini è stato scelto come miglior commissario tecnico del 2021 dall’IFFHS: battuta la concorrenza di Scaloni e Deschamps.

A cura di Vito Lamorte

Roberto Mancini si è aggiudicato il premio di miglior selezionatore del mondo del 2021 della IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha battuto con 225 punti e ha staccato la concorrenza grazie alla straordinaria vittoria degli Azzurri a EURO 2020, che si sono presi il tetto d'Europa dopo più di cinquant'anni.

Il Mancio ha scattato di 195 punti il secondo classificato prendendosi una vittoria schiacciante e dimostrando come il trionfo di Wembley abbia avuto una eco incredibile in tutto il mondo Sul secondo gradino del podio con 30 punti il DT dell'Argentina Lionel Scaloni, che ha conquistato la Copa America con la Seleccìon e riportato un trofeo nella bacheca dell'AFA dopo 28 anni. Didier Deschamps, che aveva vinto il premio nel 2018 e 2020, si è classificato al terzo posto con 25 punti davanti all'algerino Djamel Belmadi e al brasiliano Tite, che chiudono la classifica con 15 punti.

Una affermazione netta da parte del selezionatore della nostra nazionale nonostante il mancato accesso diretto ai Mondiali del 2022: l'Italia dovrà giocarsi il pass per il Qatar nei play-off di marzo contro la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria contro Pandev & co, se la dovrà vedere con una tra Portogallo e Turchia. Sorteggio non fortunato ma non impossibile per i campioni d'Europa in carica.

Nella votazione dei giurati avrà sicuramente influito anche la striscia di imbattibilità, che è stata interrotta dalla Spagna nella semifinale della Nations League a Milano lo scorso ottobre dopo 37 partite senza perdere.

I migliori commissari tecnici dell'anno 2021 per l'IFFHS