Mancini ha rivelato agli amici quale sarà la sua prossima squadra: uno sgarbo ai vecchi tifosi

Roberto Mancini potrebbe tornare subito in gioco e rimettersi alla guida di un club dopo le esperienze con l'Italia e l'Arabia Saudita. L'allenatore è libero da un anno, da quando ha lasciato l'incarico con la nazionale saudita, ma la sua carriera non è finita e potrebbe riprendere dalla panchina di una grande squadra in difficoltà, alla ricerca di un allenatore con grande esperienza in grado di aprire un nuovo ciclo vincente.

Secondo alcune fonti del Sun Mancini avrebbe parlato con alcuni amici rivelandogli ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Il tecnico crede di essere tra i favoriti per sostituire Ruben Amorim al Manchester United, una sensazione nata dal grande legame che ha con Sir Jim Ratcliff, imprenditore e azionista della squadra inglese con potere decisionale su tutta la parte sportiva.

Mancini può ripartire da Manchester

Da un anno l'ex CT della Nazionale è fermo: l'ultima avventura è stata quella con la nazionale dell'Arabia Saudita con il divorzio arrivato a ottobre 2024 e da quel momento per lui non sono arrivate altre opportunità. Il suo prossimo impegno potrebbe riportarlo in un club, con buona pace di alcuni vecchi tifosi che potrebbero essere scottati da questa scelta. Mancini crede di essere il favorito per lo United in caso di esonero di Amorim, una supposizione nata da recenti discorsi con Sir Jim Ratcliffe. Entrambi hanno una casa per le vacanze nel sud delle Francia e si sono incontrati spesso di recente in occasione di alcuni eventi dove i discorsi sul calcio saranno spuntati fuori con grande puntualità.

Il magnate della Ineos ha confermato il portoghese sulla panchina della squadra ma i risultati sono poco incoraggianti e il Piano B potrebbe essere rappresentato da Mancini. Sarebbe uno sgarbo per i tifosi del Manchester City che ancora lo idolatrano: ha vinto la prima Premier League della storia del club nel 2012 nel modo più spettacolare possibile e da quelle parti non lo hanno mai dimenticato. Sicuramente non gli perdonerebbero il passaggio ai rivali cittadini, un'eventualità che potrebbe accadere prima della fine di questa stagione.