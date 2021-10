L’UEFA e la Germania svelano il logo di EURO 2024: “Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell’Europa” L’UEFA ha svelato il logo ufficiale di EURO 2024, che si giocherà in Germania. Lo slogan della manifestazione è “Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell’Europa” e la presentazione è avvenuta questa sera all’Olympiastadion di Berlino, che ospiterà la finalissima. Insieme alla grafica del torneo sono stati ufficializzati anche i loghi delle dieci città ospitanti.

Questa sera all'Olympiastadion di Berlino è stato svelato il logo di UEFA EURO 2024. A meno di 1.000 giorni dal calcio d'inizio è stato presentato anche il ​​motto del prossimo Campionato europeoche verrà ospitato in Germania: "Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell'Europa" per provare a rafforzare un messaggio di unità, aggregazione e inclusione. Insieme alla grafica del torneo sono stati ufficializzati anche i loghi delle dieci città ospitanti (Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda), per i quali son stati scelti i monumenti e i simboli più famosi. Al lancio ufficiale erano presenti il ​​presidente Aleksander Čeferin e il primo vicepresidente DFB, Dr. Rainer Koch, insieme al direttore di EURO 2024, Philipp Lahm, e ai sindaci e ai rappresentanti delle altre città ospitanti, ai membri del governo federale tedesco e altri ospiti. La presentazione è terminata con uno spettacolo di luci all'interno dello stadio che vide la Nazionale Italiana vincere il suo quarto Mondiale ne 2006 e gli Azzurri arriveranno alla manifestazione da vincitori in carica dopo il trionfo di Wembley dello scorso luglio.

Il massimo ente del calcio del Vecchio Continente afferma che il logo presentato vuole "promuovere un Europeo in cui tutti si sentano accolti e che celebra la diversità" e i colori alla base sono presi in prestito in varie combinazioni dalle bandiere nazionali delle 55 federazioni affiliate alla UEFA. La forma del logo è un richiamo alla copertura dello stadio Olimpico di Berlino e al centro si trova la coppa Henri Delaunay, circondata da 24 campi colorati che rappresentano il numero dei finalisti. Le 51 partite di EURO 2024 si disputeranno tra giugno e luglio 2024 e il calendario completo delle partite sarà confermato all'inizio del 2022.

Sull'evento Čeferin si è espresso così: "È fantastico vedere il logo di UEFA EURO 2024 prendere vita nell'iconico Olympiastadion di Berlino. Da adesso il torneo ha un'identità visuale che riflette l'ambizione che condividiamo con la federazione e con le città ospitanti: un EURO che sia davvero per tutti! Per un mese saremo uniti dal calcio nel cuore dell'Europa".

Ha parlato anche il direttore della manifestazione, l'ex capitano del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Philipp Lahm: "EURO 2024 sarà un EURO per tutti e non vediamo l'ora di accogliere i tifosi di tutta Europa e del mondo in Germania nell'estate del 2024 per fare tutti insieme una grande festa del calcio. Il logo e l'identità visuale trasmettono perfettamente questo messaggio".