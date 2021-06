Antonio Cassano è uno di quei personaggi che non si tirano indietro nell'esprimere la loro opinione, anche quando è distante dal sentore comune. Il talento di Bari Vecchia è sempre stato così e non nasconde mai il suo punto di vista. L'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter e Milan nel corso della Bobo Tv ha parlato dell'Europeo e del cammino dell'Italia: “Le partite si iniziano a vedere dagli ottavi in poi, alla fine Germania, Francia, Belgio, Inghilterra vincono sempre. Quello che sta facendo Mancini è incredibile, ma la realtà dice che in questo momento le partite vanno prese con le pinze".

Qualche giorno fa FantAntonio aveva fatto i complimenti a Roberto Mancini per come ha costruito la Nazionale, e li ha ribaditi anche stasera; ma ha puntualizzato come sia ancora troppo presto per esprimere un giudizio definitivo sulla selezione azzurra impegnata a EURO 2020. In questo momento il paese è diviso tra chi crede che gli Azzurri hanno tutte le carte in regola per vincere la rassegna europea e chi crede che al primo ostacolo più difficile l'Italia potrebbe non essere all'altezza di andare oltre i problemi. La bella partenza di torneo da parte di Chiellini & co ha creato un grande entusiasmo intorno al gruppo azzurro e si respira davvero una grande atmosfera per questa manifestazione. Dopo la vittoria all'esordio con Turchia è arrivato un altro 3-0 contro la Svizzera e ora l'Italia si giocherà il primo posto del gruppo A contro il Galles nell'ultimo turno: basterà un punto agli Azzurri per vincere il girone.

Antonio Cassano faceva parte della rosa che nell'Europeo del 2012 è arrivata al secondo posto in Ucraina e Polonia e non si sbilancia su chi sia la favorita per questo torneo: "Chi ha impressionato? Io fatico a dire Italia, Francia o Inghilterra, non sono partite attendibili”.