Zlatan Ibrahimovic è una delle star che sarà ospite fisso durante la 71ª edizione del Festival di Sanremo. L'attaccante svedese del Milan sarà presente sul palco del Teatro Ariston in tutte le serate della kermesse canora della canzone italiana. Il 39enne di Malmoe, essendo al momento infortunato e quindi indisponibile per la gara di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l'Udinese nel turno infrasettimanale della serie A, rimarrà dunque nella cittadina ligure. Ma non alloggerà in hotel, bensì su uno yacht di lusso di sua proprietà con il quale, in compagnia di alcuni amici, ha raggiunto il porto di Sanremo dove è stato accolto da una banchina decorata in suo onore con una mini area di rigore con erba sintetica e linee bianche.

L'imbarcazione nella quale alloggerà Zlatan Ibrahimovic in questa sua esperienza sanremese si chiama "Unknown" e vale circa 20 milioni di euro. Lo yacht, lungo circa 30 metri, è una versione extralusso del Riva 100 Corsaro con tutte le comodità e gli optional del caso. Si tratta dunque di una creazione del 2018 dall’iconico cantiere italiano Riva e acquistato dal calciatore svedese sul quale la scorsa estate ha trascorso parte delle vacanze estive insieme alla moglie.

Cinque le cabine presenti e può quindi arrivare ad ospitare fino a dieci persone oltre all'equipaggio composto da cinque membri. Lo yacht di Ibra a bordo ha anche una palestra super attrezzata, nella quale si sarebbe dovuto allenare in vista della partita contro l’Udinese, e che adesso, alla luce dell'infortunio, invece utilizzerà per proseguire il suo recupero fisico. probabilmente userà ugualmente per recuperare dall’infortunio.