Lo stratagemma furbo del Sunderland per battere il Coventry: ha fatto di tutto per vincere

Il Sunderland ha escogitato uno stratagemma furbo per neutralizzare uno dei punti di forza del Coventry City. Lo ha messo in atto in occasione della partita di ritorno dei playoff per la promozione dalla Championship alla Premier League. I Black Cats hanno studiato con attenzione alcune delle situazioni di gioco più ricercate da parte degli avversari, in particolare quelle su palla inattiva e sulle rimesse laterali. E hanno allertato il personale in servizio allo stadio affinché intervenisse a modificare il perimetro del rettangolo verde. Nulla di irregolare o particolarmente scorretto, si è trattato de più classico espediente che si adotta quando la posta in palio è alta e va fatto di tutto per conquistarla.

Il Coventry allenato dall'ex Chelsea, Frankie Lampard, è una delle formazioni del campionato che s'è distinta per aver segnato il maggior numero di reti su cross diretti dalle fasce: le azioni e le rimesse effettuate dal difensore Milan van Ewijk. Oltre agli aspetti tattici, è stato curato un altro dettaglio: è stato chiesto agli steward di spostare i cartelloni pubblicitari che si trovano a bordo campo, trasportandoli due metri più in là, più vicini alla linea. Quale era la ratio di questo trucco? Limitare lo slancio del terzino avversario.

Ed è stato realmente efficace? Non è chiaro fino a che punto abbia effettivamente influito sul rendimento del rivale, fatto sta che il Sunderland, sia pure con qualche sofferenza, è riuscito ad agguantare il risultato che occorreva per qualificarsi in finale. Anzi, a un certo punto, è sembrato che la sorte si fosse divertita a sua volta a far saltare i piani dei Black Cats: è stato proprio Milan van Ewijk a servire l'assist che ha portato in vantaggio gli ospiti e rimesso in discussione il passaggio del turno.

Dopo aver vinto il match di andata per 2-1, bastava anche un pareggio per essere certi di passare il turno. E, in effetti, il risultato di 1-1 li ha spediti dritti verso la finale del 24 maggio contro lo Sheffield United che sarà giocata al Wembley Stadium di Londra. Ma è stato necessario arrivare ai tempi supplementari perché il punteggio si sbloccasse in maniera finalmente favorevole: al 122° è Daniel Ballard a mettere in rete la palla dell'1-1, un gol di testa accompagnato dal boato del pubblico di casa. Appuntamento al 24 maggio, al di là delle porte di Wembley c'è il paradiso della Premier League.