L’Italia agli Europei U19 senza Gnonto e Scalvini dopo lo scontro club-FIGC: i convocati di Nunziata L’Italia Under 19 giocherà l’Europeo di categoria in Slovacchia senza Gnonto e Scalvini dopo un tira e molla con i club. La lista dei convocati del CT Carmine Nunziata.

A cura di Vito Lamorte

La Nazionale italiana Under 19 oggi ha raggiunto Samorin, città che dista 25 km da Bratislava, e ha iniziato la sua avventura all'Europeo di categoria che si svolgerà in Slovacchia dal 18 giugno al primo luglio 2022. Gli Azzurrini sono inseriti nel gruppo A e faranno il loro esordio il 18 giugno contro la Romania. Le altre due gare del girone saranno contro i padroni di casa della Slovacchia il 21 e contro la Francia il 24 giugno.

Il Commissario Tecnico Carmine Nunziata ha ufficializzato oggi la lista dei 20 calciatori che parteciperanno alla Fase Finale del torneo e tra i convocati non figurano né Wilfried Gnonto né Giorgio Scalvini, che sono stati impegnati con la Nazionale maggiore nelle quattro gare della Nations League 2022-2023. I due calciatori avevano dato la loro disponibilità ma i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla FIFA per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La FIGC, rispettando quanto portato in evidenza dai club, ha ritenuto di non inserirli nella lista dei convocati.

La considerazione del CT su quanto accaduto con Scalvini e Gnonto: “Sono due ragazzi che hanno iniziato la stagione con noi e hanno dato il loro contributo affinché la squadra si qualificasse a questa fase finale. Sono dispiaciuto ed è normale che ci avrebbe fatto piacere averli con noi ma sono contento per i loro progressi: considero questo un successo per il nostro gruppo che lavora in funzione delle Nazionali maggiori. Scenderemo comunque in campo per vincere: abbiamo altri giocatori di rilievo, un ottimo staff, siamo una squadra e abbiamo un gioco e valori morali importanti. Daremo il massimo per centrare i due obiettivi, la qualificazione ai Mondiali Under 20 ed andare fino in fondo in questo Europeo”.

La lista dei convocati dell'Italia all'Europeo Under 19

Ecco l'elenco dei convocati di Carmine Nunziata.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo).

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus).

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).