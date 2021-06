I problemi finanziari dell'Inter di Zhang e di tutto il gruppo Suning, hanno pesantemente influenzato il mercato dei nerazzurri. La conferma arriva direttamente dalle parole dell'agente di Georginio Wijnaldum, Humphry Nijman, che nel corso di un'intervista al podcast ‘Here We Go', ha svelato un particolare retroscena che riguarda proprio il suo assistito e il club italiano. Wijnaldum dal prossimo 1 luglio sarà un nuovo giocatore del PSG che ha raggiunto un accordo col giocatore olandese prendendolo a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Liverpool (il contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2021).

L'Inter avrebbe voluto approfittare di questa particolare situazione contrattuale del giocatore per regalare ad Antonio Conte un giocatore di grande affidabilità, discreta esperienza internazionale e tecnica sopraffina. Insomma, l'uomo in più in mediana per compiere quel salto di qualità che tanto si aspettava l'allenatore salentino. Capitano dell'Olanda agli Europei, il 30enne Orange ha poi firmato con il club parigino ma l'Inter aveva anticipato tutti a gennaio: "Ausilio aveva fatto un'offerta al giocatore". Ma tutto poi salta improvvisamente quando sembrava davvero che il centrocampista olandese potesse sbarcare in Italia.

Il progetto dell'Inter stravolto dai problemi economici del club

I gravi problemi finanziari del club non hanno permesso questo investimento così come altre operazioni in entrata tanto da vedere l'Inter concludere la finestra di trasferimenti a gennaio senza l'acquisto di nessun giocatore. Da De Paul al Papu Gomez, fino a Paredes, erano tanti i nomi sulla lista di Conte presentati a Zhang che avrebbe dovuto accontentare il tecnico nel mercato di gennaio e nella sessione successiva. Ma questo è stato impossibile.

La pandemia ha pesantemente influito sulle casse del gruppo Suning e di conseguenza sull'Inter, tanto da richiedere l'intervento del fondo californiano Oaktree (che ha sborsato ben 275 milioni di euro come primo finanziamento) per salvare la società. Un problema non di poco conto che ha fatto letteralmente saltare il progetto tecnico di Conte e quello della società. L'addio prematuro all'Inter del tecnico salentino, è stato il chiaro segnale di un ridimensionamento societario e tecnico dell'Inter, iniziato proprio dall'allenatore.

Le parole dell'agente di Wijnaldum che spiega le motivazioni

Il nome di Wijnaldum è stato più volte accostato anche anche alla Juventus ma l'Inter sembrava essere davvero arrivata a un passo dal calciatore. Ma cosa è successo? "Se non ci fossero stati i problemi economici dei nerazzurri, l'Inter sarebbe stata un'opzione reale per Gini". Le parole dell'agente di Wijnaldum fanno capire ulteriormente i problemi economici che sta attraversando l'Inter: "Zhang ha avuto difficoltà a portare soldi fuori dalla Cina, ecco perché hanno interrotto le trattative – ha detto Nijman nel corso dell'intervista – L'Inter non poteva più mantenere quello che aveva inizialmente promesso".

L'agente del giocatore, rivela che anche la Juventus con Paratici erano interessati al giocatore prima che il PSG sferrasse l'attacco decisivo. Una rivelazione importante che accende ulteriormente i fari sul difficile momento finanziario che ha attraversato e che ancora sta attraversando il club nerazzurro che non ha avuto nemmeno la forza di tesserare un giocatore in scadenza di contratto. Motivo che ha portato Conte alla separazione anticipata dopo la vittoria dello Scudetto vista l'impossibilità di sposare un progetto che a partire dalla prossima stagione non prevede grossi investimenti, ma solo occasioni concrete, e con diversi cessioni importanti (Hakimi sembra essere il più vicino all'addio).