L’Inghilterra fa pena, i tifosi se la prendono con la TV che trasmette le gare: “Porta male” Per i tifosi dell’Inghilterra ci sarebbe una “maledizione” che impedisce a Kane e compagni di vincere una partita: l’episodio decisivo sarebbe accaduto ad aprile.

A cura di Paolo Fiorenza

È davvero un momentaccio per l'Inghilterra, umiliata in casa dall'Ungheria per 4-0 e sommersa di critiche, che hanno investito in primis il Ct Southgate. Qualcuno addirittura ne chiede la testa senza neanche farlo arrivare ai Mondiali in Qatar, dopo la finale degli scorsi Europei persa con l'Italia. La disfatta del Molineux contro la squadra di Marco Rossi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'insoddisfazione, dopo che già le precedenti gare di Nations League avevano prodotto scarsi risultati.

L’Ungheria ha distrutto l’Inghilterra a Wolverhampton

Dopo le prime 4 giornate del torneo – con le residue due che si giocheranno a settembre – la Nazionale dei Tre Leoni è ultima nel Gruppo 3 con 2 punti, avendo perso entrambe le partite con l'Ungheria e pareggiato le altre due con Italia e Germania. Per trovare un successo dell'Inghilterra bisogna tornare all'amichevole giocata il 29 marzo con la Costa d'Avorio e vinta per 3-0. Tra quella partita e la prima gara di Nations League il 4 giugno (sconfitta in Ungheria per 1-0) è tuttavia successo qualcosa, un avvenimento che non ha a che fare con tecnica e tattica. Qualcosa che ora i tifosi indicano come la "maledizione" che impedirebbe a Kane e compagni di vincere una partita.

Nell'aprile scorso, infatti, è cambiato il network televisivo che detiene i diritti esclusivi di trasmissione delle gare della Nazionale inglese: Channel 4 ha annunciato di esserseli assicurati per il periodo tra il 2022 e il 2024, che include Nations League, qualificazioni ai Campionati Europei e amichevoli internazionali (mancano i Mondiali che saranno trasmessi da BBC e ITV). Da quel momento i Tre Leoni devono ancora vincere una partita e qualcuno ha evidenziato il dato, comparando lo 0% di Channel 4 a quello dei precedenti detentori dei diritti.

"Da quando l'Inghilterra è passata a Channel 4 non ha vinto una partita", è stata la sentenza del tribunale social, con qualcuno che ha aggiunto che l'emittente "ha portato la maledizione di ITV ad un altro livello". Probabilmente sarebbe meglio cercare altrove i motivi delle attuali difficoltà della squadra di Southgate…