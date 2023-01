L’infortunio di Ciro Immobile è serio: lesione muscolare, quando rientra con la Lazio Per Ciro Immobile si tratta di una lesione muscolare di primo grado. Non ci sarà contro il Bologna in Coppa Italia e contro il Milan in campionato. Ma salterà anche altre partite.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora problemi per Ciro Immobile che si dovrà fermare per l'ultimo infortunio subito nei primi minuti di gioco contro il Sassuolo nell'ultima partita di campionato, poi vinta dalla Lazio in trasferta. L'attaccante della Nazionale ha svolto oggi gli esami e l'esito non è stato certamente positivo: Sarri dovrà farne a meno per diverse partite, si tratta di lesione muscolare.

Il comunicato della Lazio arriva in serata e non lascia spazio a fraintendimenti: Ciro Immobile deve fermarsi e lo farà per diversi giorni perché lo stop arrivato al 14′ di Sassuolo-Lazio che lo ha costretto ad uscire dal campo a favore di Pedro, è serio. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Dunque, si tratta di lesione muscolare, anche se di primo grado, e questo non è un segnale positivo per il bomber della Lazio che deve fermarsi ancora una volta senza contribuire alla causa della squadra. Per Ciro Immobile è iniziato immediatamente il periodo di riabilitazione e di cura per ritrovare la forma fisica migliore ma i tempi di recupero sono tutt'ora incerti. La sensazione è che di certo resterà fuori almeno tre settimane soprattutto per evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Ciò significa che sono diverse le partite che salterà in questo periodo.

Per un infortunio di questo tipo i tempi di recupero approssimativi sono di 20-21 giorni di assoluto riposo dalle partite, molto meno di una lesione di secondo grado che avrebbe richiesto dal mese e mezzo ai due mesi. Ma quante partite salta? Salterà sicuramente l'impegno tra Lazio e Milan in programma martedì 24 gennaio allo stadio Olimpico, ma anche l'impegno di Coppa Italia con il Bologna previsto cinque giorni prima, il 19 gennaio. Difficile però anche che Immobile possa recuperare per la partita contro la Fiorentina che si disputa domenica 29 gennaio. Dunque possibile che il suo rientro arrivi solamente nella prima metà di febbraio: il 6 la Lazio giocherà al Bentegodi contro il Verona e forse in quell'occasione Sarri potrebbe convocarlo.