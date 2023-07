L’incredibile storia di Sudakov: dal bunker di guerra con la moglie incinta ai gol all’Europeo U21 Georgiy Sudakov è uno dei calciatori copertina dell’Ucraina agli Europei Under 21 ma lo scorso anno era stato costretto a vivere in un bunker con la moglie incinta dopo l’invasione dell’esercito russo e lo scoppio della guerra.

Georgiy Sudakov è uno degli uomini copertina dell'Ucraina che è arrivata in semifinale agli Europei Under 21. La sua doppietta nella gara dei quarti con la Francia gli ha garantito una certa visibilità ma pure nelle partite precedenti il trequartista classe 2002 si era distinto con prove molto interessanti.

La storia recente di questo ragazzo, però, va molto oltre il rettangolo di gioco.

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, Sudakov era costretto a vivere in un bunker con la moglie incinta, sposata due giorni prima dell'inizio della guerra, per difendersi da missili e bombe.

A raccontare quella situazione era stato il suo ex allenatore delle giovanili dello Shakhtar Donetsk, Fernando Valente, che aveva pubblicato sui social una foto della coppia nel bunker: "Sudakov è stato il più grande talento che abbia allenato nella mia vita. Ha 20 anni, è un membro della nazionale ucraina e ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2026. È un essere umano fantastico in attesa di diventare padre, insieme alla moglie Lisa. Questa guerra insensata. Piango e prego per questa coppia e per tutti i giovani giocatori e amici che ho lasciato in Ucraina che mi hanno reso felice per due anni. Il mio cuore è triste".

Dai giorni nel bunker insieme alla doppietta contro la Francia in poco più di un anno. Questa è la storia di Sudakov, che ha trascinato la sua Ucraina in semifinale grazie ad una doppietta che ha steso la favoritissima Francia ma fino a poco tempo fa probabilmente nemmeno lui avrebbe mai pensato ad una situazione del genere.

Il classe 2002 gioca allo Shakhtar Donetsk, con cui ha messo a segno 5 gol e 8 assist nello scorso campionato, e lo scorso anno ha incrociato anche Roberto De Zerbi nel suo percorso, con l'allenatore italiano che gli ha dato subito fiducia con 14 presenze tra tutte le competizioni, prima dello scoppio della guerra.

Contro i transalpini ha firmato un gol dribblando il portiere (sfruttando anche un grande assist di Mudryk) e un calcio di rigore. Per questo motivo Georgiy Sudakov è stato nominato MVP dalla UEFA: "Ha segnato due gol ed è stato anche molto bravo nella costruzione del gioco. Senza palla era incredibilmente disciplinato quando aiutava la sua squadra a difendere".

Ora l'Ucraina sfiderà la Spagna in semifinale per coltivare il sogno continentale dopo aver strappato il pass per le Olimpiadi 2024.