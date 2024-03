L’incredibile gol segnato nel campionato d’Eccellenza: il difensore tira dalla propria metà campo L’incredibile prodezza del difensore durante Celano-Pontevomano valida per il campionato d’Eccellenza abruzzese. Il giocatore di casa vede il portiere fuori dai pali e fa partire un tiro da 90 metri che si insacca nella porta avversaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mastrippolito non c'ha pensato su due volte prima di calciare quel pallone proveniente verso la propria area di rigore e che invece si è poi incredibilmente insaccato nella porta avversaria. È successo nel campionato d'Eccellenza abruzzese nel corso della sfida tra Celano e Pontevomano terminata poi con il punteggio di 1-1. Difficilmente si vedono segnare gol di questo genere, specie da un difensore che si pensava stesse solo spazzando via un pallone pericoloso diretto verso il proprio portiere. E invece quel rinvio si è rivelato incredibilmente vincente.

Era il minuto 72 di una sfida che era fondamentale per due squadre coinvolte ad evitare la zona play-out. Sul punteggio di 0-0 i padroni di casa erano andati più volte vicini al gol negato solo da alcuni interventi del portiere avversario Ricci e dalla buona guarda della retroguardia ospite. L'estremo difensore del Pontevomano però non ha potuto niente quando sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla finisce proprio sui piedi di Mastrippolito. Il giocatore del Celeno calcia una mazzata di sinistro la cui traiettoria si dirige immediatamente nell'altra porta.

Una conclusione da 90 metri che non lascia scampo allo stesso Ricci autore fino a quel momento di un'ottima partita. Gioia mista a incredulità in tutto lo stadio con i giocatori che dalla panchina sono corsi per andare ad abbracciare il proprio compagno. Mastrippolito, nelle immagini che mostrano la sua performance, pare però essere quasi intenzionato a provare quella folle giocata. La caparbietà del difensore e la forza messa in quel tiro fanno intendere che forse tanto casuale non sia stata quella rete.

Complice anche il vento favorevole che sicuramente ha dato maggiore velocità al pallone una volta calciato, la sfera ha sorpreso Ricci in modo incredibile. Il portiere ospite era infatti fuori di molto dalla propria area di rigore favorendo così il tiro di Mastrippolito. Una rete che però non basta al Celano per poter centrare i tre punti. Nonostante quella prodezza infatti, gli ospiti riescono poi a trovare la rete del gol del definitivo pareggio (1-1) di Sorrini che al 93′ regala un punto preziosissimo all’undici di Cifaldi.