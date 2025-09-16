L’imbarazzante autogol di Luiz Junior all’esordio in Champions: il portiere fa un regalo al Tottenham

Notti di Champions, notti di emozioni, di spettacolo e anche di errori colossali. Clamoroso è stato quello del portiere del Villarreal, Luiz Júnior, protagonista di un goffo autogol che ha permesso al Tottenham di passare in vantaggio in avvio del primo match della fase a girone unico. L’estremo difensore brasiliano inconsolabile per lo svarione, che ha sorpreso anche i suoi compagni di squadra.

L'autogol clamoroso di Luiz Júnior in Tottenham-Villarreal

Dopo 3 minuti di gioco, la già non semplice trasferta del Villarreal sul campo della squadra inglese è diventata ancor più complicata. Una serie di errori tecnici e di piazzamento ha permesso agli Spurs di sviluppare un’azione sulla loro corsia destra. Il cross di Bergvall sembrava sbagliato e troppo sul portiere.

Quest’ultimo, con una presa bassa, sembrava poter sventare senza problemi la minaccia e invece ecco il colpo di scena, con Luiz Júnior che ha perso il pallone. Una situazione figlia di una postura non perfetta durante il suo intervento. La sfera così è finita lentamente nella porta del Villarreal. Tutto è successo velocemente: il portiere, resosi conto dell'accaduto, si è disperato, mentre i suoi compagni increduli sono tornati subito a centrocampo. Esultanza sfrenata per i padroni di casa, con festa grande in particolare per l'autore del cross.

L'assist di Bergvall si trasforma in un gol per il Tottenham

Nessun dubbio sull'autorete e non sul mancato gol attribuibile al giocatore del Tottenham. Questo perché l'assist di Bergvall era destinato non certo alla porta, ma diretto per un compagno. Compagno che però non ha mai ricevuto la sfera, visto che la traiettoria era in assoluto controllo del povero Luiz Júnior. Esordio in Champions da incubo per questo ragazzo arrivato nel "sottomarino giallo" nel 2024 dopo essere cresciuto nel Famalicão, club portoghese. Una notte che non dimenticherà mai.