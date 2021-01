L'Inter non vuole arrestare la corsa. I nerazzurri di Antonio Conte vengono da cinque risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia e nella prima gara del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 ospitano al Meazza il Benevento di Filippo Inzaghi. L'andata finì con un roboante 5 a 2 ma entrambe le squadre sono molto cambiate nei mesi successivi e la sfida di San Siro si annuncia molto interessante.

Per la squadra meneghina la sorpresa principale dovrebbe essere l'inserimento di Christian Eriksen tra i titolari, dato che Conte sembra intenzionato a dargli fiducia dopo il gol decisivo nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Insieme al numero 24 a centrocampo ci saranno Barella e Gagliardini, con Hakimi e Perisic sulle fasce. Andrà in panchina Alexis Sanchez, nelle ultime ore al centro di molte voci di mercato, e davanti ci sarà la coppia Lautaro-Lukaku: scelta dovuta anche alla squalifica del belga nella semifinale di Coppa Italia. A difendere la porta di Handanovic ci saranno Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Riposa de Vrij.

Il Benevento dovrebbe presentarsi a San Siro con il 4-3-2-1 collaudatissimo per gli uomini di Pippo Inzaghi: dovrebbe esserci l'esordio dell'ultimo acquisto Depaoli sulla corsia di destra, con Glie Caldirola, in ballottaggio con Tuia, al centro e Barba a sinistra. A centrocampo la regia sarà affidata a Nicolas Viola, con Hetemaj e Ionita ai suoi ai lati. Solo panchina per Iago Falque, Roberto Insigne è favorito su Caprari per agire a supporto dell'unica punta Lapadula con Improta.

Le probabili formazioni di Inter-Benevento

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Insigne; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.