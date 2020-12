Diramate le formazioni ufficiali di Inter-Napoli. Antonio Conte e Gennaro Gattuso hanno fatto le loro scelte per il match di San Siro valido per l'12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021 con calcio d'inizio alle ore 20.45. Poche le novità apportate dai due allenatori rispetto alle attese per la gara di cartello del 12° turno che mette di fronte la seconda e la terza in classifica distanziate da un solo punto.

Le scelte di Antonio Conte

Tra i nerazzurri partirà dal primo minuto Matteo Darmian che dunque prende il posto dell'acciaccato Hakimi che comincerà il match dalla panchina. A sinistra invece tra gli undici si rivede Young preferito a Perisic. A centrocampo si torna al trio Barella-Brozovic-Gagliardini con Sensi ed Eriksen ancora esclusi dai titolari. In attacco al fianco di Romelu Lukaku torna Lautaro Martinez dopo la panchina di Cagliari.

Le scelte di Gennaro Gattuso

Nei partenopei spazio tra i titolari invece per Mario Rui, Diego Demme e Hirving Lozano. Il terzino portoghese si riprende dunque la corsia mancina della difesa di Gennaro Gattuso, mentre il tedesco prende il posto di Fabian Ruiz e andrà a formare la diga di centrocampo insieme a Bakayoko e Zielinski. In attacco chance dal primo minuto al messicano che comporrà il tridente leggero con il capitano Lorenzo Insigne e Dries Mertens che agirà ancora una volta da "falso nueve".

Inter-Napoli: formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.